Verissimo, anticipazioni puntata 10 maggio: gli ospiti della Toffanin

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Nuovo weekend in compagnia di Verissimo. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin torna domenica 10 maggio 2026 con una puntata ricca di interviste, racconti personali ed emozioni. Anche questa settimana il programma punterà su volti molto amati dal pubblico televisivo italiano, tra storie intime, carriera e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Le anticipazioni diffuse nelle ultime ore parlano infatti di un appuntamento particolarmente intenso, nel pieno della stagione televisiva Mediaset. Grande attesa, come sempre, per gli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei talent show.

Gli ospiti della puntata del 10 maggio 2026

Secondo le anticipazioni circolate online, nella puntata di domenica 10 maggio arriveranno nello studio di Verissimo diversi protagonisti del piccolo schermo e dell’attualità televisiva. Tra gli ospiti più attesi ci sarebbero Alice e Asia D’Amato, le gemelle della ginnastica artistica italiana, pronte a raccontare il loro percorso sportivo e umano dopo gli ultimi successi internazionali.

Spazio poi a un momento particolarmente toccante con Lucrezia Lorenzi, che ricorderà la sorella Matilde, giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa nei mesi scorsi. Un’intervista che si preannuncia molto intensa e destinata a emozionare il pubblico di Canale 5.

Nel salotto di Silvia Toffanin dovrebbe esserci anche Carmen Di Pietro insieme alla figlia Carmelina. Madre e figlia parleranno del loro rapporto familiare e dei progetti televisivi che le vedono sempre più presenti insieme sul piccolo schermo. Attesa inoltre per Angela Luce, icona del cinema e del teatro napoletano, che ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della sua lunga carriera artistica.

Come da tradizione, non mancherà nemmeno uno spazio dedicato ad Amici. In studio dovrebbero arrivare Chiara e Jacopo, reduci dall’esperienza nel Serale del talent show di Maria De Filippi. I due giovani artisti racconteranno emozioni, difficoltà e sogni futuri dopo l’uscita dalla scuola più famosa della televisione italiana.

Al momento Mediaset non ha ancora diffuso il comunicato ufficiale completo con tutti gli ospiti definitivi della puntata, ma il clima di attesa attorno al programma resta molto alto. Verissimo continua infatti a essere uno dei contenitori televisivi più seguiti del weekend, capace di alternare gossip, spettacolo e storie personali con uno stile ormai riconoscibile. La trasmissione andrà in onda domenica 10 maggio dalle 16:30 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.