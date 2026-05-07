Anime: il palinsesto televisivo di maggio 2026

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Maggio 2026 debutta con un palinsesto ricchissimo per gli appassionati di anime in Italia. Tra grandi classici tornati in programmazione, nuovi episodi molto attesi e piattaforme streaming sempre più aggressive, il palinsesto televisivo dedicato all’animazione giapponese continua a espandersi. Mediaset Italia 2, Man-Ga e Ka-Boom rilanciano con maratone e repliche cult, mentre Crunchyroll e Netflix puntano forte sulle novità primaverili. Da Dragon Ball Super a One Piece, passando per Jujutsu Kaisen e Beyblade X, il mese promette un’offerta davvero ampia per ogni tipo di pubblico.

Da Dragon Ball a One Piece: gli anime protagonisti in tv

Tra i canali italiani più attivi c’è ancora una volta Italia 2, che continua a puntare sugli anime storici e sugli shonen più popolari. Secondo il nuovo palinsesto di maggio 2026, Dragon Ball viene trasmesso quotidianamente nel pomeriggio con maratone di episodi consecutive. Da non dimenticare i nuovi episodi di One Piece, trasmessi in prima visione ogni lunedì sera.

Grande attenzione anche per Jujutsu Kaisen, che continua in maniera stabile nella programmazione settimanale, confermando il successo enorme ottenuto dalla serie negli ultimi anni.

Su Boing, invece, Dragon Ball Super occupa la fascia serale con doppio episodio ogni giorno. Presenti sullo stesso canale anche Captain Tsubasa e Beyblade X. Sullo stesso canale continua, inoltre, la corsa di Orizzonti Pokémon, ormai presenza fissa del pomeriggio televisivo italiano.

Parallelamente cresce anche il peso delle piattaforme streaming. Crunchyroll domina la stagione anime primaverile 2026 con titoli molto attesi come Witch Hat Atelier, Dorohedoro 2, Re:Zero Stagione 4 e That Time I Got Reincarnated as a Slime 4. La piattaforma ha inoltre confermato nuovi simulcast settimanali per tutta la primavera.

Netflix risponde invece con il ritorno di alcune delle sue serie più seguite e con nuove produzioni animate originali. Tra i titoli più discussi di maggio figurano il nuovo episodio speciale di My Hero Academia, la seconda stagione di Devil May Cry e diversi anime di catalogo tornati improvvisamente disponibili sulla piattaforma.

Da segnalare infine anche il ritorno sempre più forte dei canali tematici dedicati all’animazione giapponese. Man-Ga continua infatti a proporre un mix tra classici mecha e anime moderni, mentre Ka-Boom continua con la proposizione di cult come Inuyasha, Gintama e Tekkaman.