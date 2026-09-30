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Utente su Facebok: “Quanto vale la vita di un manfredoniano?”

Cittadini di Manfredonia, sono un vostro compaesano e non sono qui per fare politica. Sono qui per dire una cosa semplice: dal primo di ottobre, a Manfredonia non avremo più un’ambulanza. Non avremo più il primo soccorso.

60.000 abitanti. Una città turistica, con un porto, con le frazioni di Siponto e Borgo Mezzanone, con anziani, con bambini. Lasciati senza nulla.

Vi chiedo: quanto vale la vita di un manfredoniano?

Perché se ti prende un infarto a Foggia, l’ambulanza arriva in 8 minuti.

Se ti prende a Manfredonia, dal primo ottobre, dovrai sperare che arrivi da Monte Sant’Angelo, da Zapponeta, da Foggia. Se arriva. 30, 40, 50 minuti. Quando per un arresto cardiaco hai 5 minuti di tempo.

E allora vi chiedo: è possibile che nel 2026, dobbiamo ancora morire così?

Ci hanno detto che manca personale. Che mancano fondi. Ma i fondi per le campagne elettorali non mancano mai. Le promesse non mancano mai.

Ora io chiedo a chi ci amministra, alla Regione, all’ASL, ai politici di tutti i colori che in questi giorni sono spariti: dove siete? Venite a dirlo qui, in faccia alla gente, che i nostri figli valgono meno dei figli di Bari o di Foggia.

Noi non siamo cittadini di Serie B. Non lo siamo mai stati. Siamo la città di Manfredi, siamo pescatori, operai, gente che si spacca la schiena. E non chiediamo un privilegio. Chiediamo un diritto. Il diritto di non morire aspettando un’ambulanza.

Per questo, oggi, non vi chiedo solo di arrabbiarvi con me. Vi chiedo di restare uniti.

Chiediamo, tutti insieme:

1. Il mantenimento di un’ambulanza H24 a Manfredonia

2. Un punto di primo intervento vero, non sulla carta

3. Una risposta scritta e pubblica entro 48 ore

Se non arriva, noi non ce ne andiamo. Torneremo qui, più numerosi. Perché quando si tocca la salute, non c’è più destra o sinistra. C’è solo Manfredonia.

Grazie. Comune di Manfredonia