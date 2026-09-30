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Meteo, il primo weekend di ottobre sarà caldo
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Meteo, il primo weekend di ottobre sarà caldo
Il primo weekend di ottobre sarà caldo in Italia, molto caldo al Nord ed in Sardegna, mentre al Sud, soprattutto in Puglia insisteranno correnti settentrionali che abbasseranno le temperature soprattutto al primo mattino e la sera.
Punte di 29° saranno possibili sulla Sardegna; 28° su alcuni settori della Pianura Padana centrale ed orientale; 27° nelle aree interne di Toscana e Lazio; altrove punte di 25-26° abbastanza diffuse da nord a sud.
Le massime, sul foggiano, toccheranno punte di 27 gradi nella giornata di domenica 4 ottobre.