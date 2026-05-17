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La storica festa di Maria Santissima Stella, quando c’era la processione per mare

Manfredonia – IO da bambino mi sono battezzato alla chiesa Stella. Sono nato proprio in quel di fine maggio giorno 29 , che si festeggiava,la Madonna.Era ed è una piccola chiesa al ridosso del mare – quando il paese era uno splendore ,e i turisti da tutta Italia e dall’estero – affollava la nostra città, e si svolgeva la festa poi pian piano sparita, come tutte le cose in questa radice del Sud. Dove tutto sembra inutile.Ora da adulto sto iniziando da pochi anni a vedere un po’ di luminarie sulla facciata della chiesa e qualche piccolo sparo di mortaretto.Una chiesa preziosa , questa dei pescatori ,dove ci si raccomandava quando si usciva in mare per la pesca.

Una chiesa – quasi situata al centro del paese con i suoi affreschi lungo le volte dal noto pittore lombardo Natale Maria Penati – il quale dipinse opere sacre in quasi tutto il Gargano .

Foto: della Madonna in processione del mare ,compreso il testo : di Claudio Castriotta

