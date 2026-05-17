Successo per la presentazione di Conversazioni dal mare al Salone Internazionale del Libro di Torino
Successo per la presentazione di Conversazioni dal mare al Salone Internazionale del Libro di Torino
Due città, due scenari affacciati sull’Adriatico e un unico filo conduttore: il valore della parola, dell’incontro e del confronto
L’edizione 2026 di Conversazioni dal mare è stata presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento durante il quale è stata ufficialmente annunciata la decima edizione della manifestazione pugliese dedicata agli incontri culturali a cielo aperto. Durante l’incontro, la coordinatrice editoriale Giulia Murolo ha espresso la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Arrivare alla decima edizione significa aver costruito, anno dopo anno, una comunità viva e affezionata. Conversazioni dal mare è cresciuta grazie alle persone che lo animano, alle storie che raccontiamo e alle energie che ogni edizione porta con sé. Questo decennale rappresenta un nuovo punto di partenza.»
All’appuntamento nel Padiglione della Regione Puglia – K118/K117 S, hanno partecipato anche Elisabetta Vaccarella, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia e la segretaria generale del Consiglio regionale della Puglia, Mimma Gattulli, che ha sottolineato il valore istituzionale del progetto: «Abbiamo presentato questo festival letterario che per il Consiglio regionale rappresenta una partnership importante perché grazie alla professionalità degli ideatori e dei protagonisti di ogni edizione riusciamo a vivere momenti importanti di cittadinanza attiva». Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il libro dell’autore Federico Zatti, Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro, un lavoro che propone nuove ipotesi e nuove mappe interpretative attorno al rapimento di Aldo Moro, riaprendo riflessioni e percorsi di ricerca su uno dei capitoli più complessi della storia italiana contemporanea.
La presenza di istituzioni, editori, autori e pubblico ha confermato ancora una volta la centralità di Conversazioni dal mare nel panorama culturale pugliese e nazionale. Nelle prossime settimane sarà svelato il programma ufficiale con gli autori che animeranno le tappe del gozzo della cultura tra Giovinazzo e Mattinata.