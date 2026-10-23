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LA SCUOLA

A cura del Cav. Michelarcangelo SIMONE

Nei primi tempi non vi erano scuole. L’educazione e l’istruzione erano affidate ai genitori, che davano ai figli un minimo indispensabile di cultura. Poi esse passarono ai sacerdoti, ai maestri artigiani, alle maestre di nome ed infine ai maestri con la “M” maiuscola.

L’istruzione era un lusso che solo i ricchi potevano permettersi. I figli dei ricchi signori avevano in casa maestri-istruttori, libri, carta ed inchiostro. I poveri ricavavano l’inchiostro nero dal nero di seppia e quello rosso da un mollusco marino chiamato ”aplysia rosea, detto asino marino; la penna veniva ricavata da una penna d’oca o di gallina e la carta era quella dei macellai o dei salumieri.

Regnava l’ignoranza per non essere gl’ingegni affatto coltivati, sia per mancanza di maestri che di luoghi d’educazione. I maestri non erano preparati, per cui l’insegnamento era strutturale, mnemonico e tradizionale.

Manfredonia 1959 Cortile Edificio Scolastico Elementare “Francesco De Sanctis” – la mia Classe 2^ Elementare – al centro il Maestro Giovanni VILLANI di S. Giovani Rotondo – il sottoscritto alla sua destra con il grembiule

Le prime scuole pubbliche furono istituite in Manfredonia, dopo il decreto del 15 settembre 1810 del Murat, col quale questi rendeva obbligatorio l’istruzione della Scuola primaria. Prima di tale data l’istruzione veniva praticata negli Oratori delle Chiese dai Sacerdoti volenterosi e pii senza alcuna retribuzione, poi solo nel 1817 fu fissato al maestro uno stipendio di 30 ducati all’anno.

Quando fu data l’ufficialità alle scuole, il maestro veniva autorizzato all’insegnamento con il consenso della Giunta della Pubblica Istruzione. Alla Pubblica Istruzione provvedeva un solo maestro, la cui remunerazione ammontava a 12 ducati annui nel 1754. Sotto Ferdinando II l’Istruzione venne affidata interamente ai Vescovi, i quali sceglievano i maestri e le maestre. La scuola primaria di Manfredonia riceveva nel 1864 un sussidio dal Governo di lire 250 e nel 1865 di lire 200 e dalla Provincia e Cassa Ecclesiastica lire 770, per un ammontare complessivo di lire 1220, mentre agli insegnanti venivano dati lire 460.

L’università spendeva pochissimo per l’istruzione, sia quando aveva questo nome che quando si chiamò Comune, poiché pochi riuscivano ad iscriversi all’Università. Il Comune tra il 1900 e il 1919 spese per l’istruzione lire 210.84 e per l’assistenza lire 81.05.

La prima scuola elementare pubblica di Manfredonia fu l’edificio scolastico intitolato a Francesco Paolo Bozzelli, e fu inaugurata nel 1908.

È stato il primo edificio scolastico pubblico costruito appositamente in città alle spalle del Comune con ingresso da Via Campanile, nr. 4 dopo il decreto del Murat.

Con il passare degli anni, anche se con molte difficoltà, tante scuole ed istituti sono stati costruiti per le esigenze degli scolari e studenti di Manfredonia, ma un Istituto in particolare merita di essere menzionato ed è l’Istituto del S. Cuore delle Discepole di Gesù Eucaristico, che fu così chiamato da Mons. Andrea CESARANO, il quale allo scopo di favorire l’istruzione l’educazione della gioventù manfredoniana. chiamò nel 1942 a Manfredonia le Suore Discepole di Gesù Eucaristiche, che ospitò presso l’Episcopio.

Manfredonia 1960 Mons. Andrea Cesarano in visita all’Istituto Sacro Cuore – accanto al Vescovo la sorella Maria Assunta

L’arcivescovo Monsignor Andrea Cesarano è stato una figura centrale a Manfredonia in quegli anni. Durante gli anni ’60, ha compiuto numerose visite pastorali e istituzionali, tra cui quelle legate all’Istituto Sacro Cuore che comprendeva l’Istituto Magistrale con il convitto, avviati dal 1949, il liceo ginnasio gestite dalle Discepole di Gesù.

Le Discepole di Gesù Eucaristico guidavano anche le scuole materne.

L’arcivescovo Cesarano, seguiva da vicino le attività educative, i collegi e la gioventù studentesca della città, lasciando un forte ricordo nella comunità locale per il suo impegno pastorale e sociale.

Cresciuto però il numero degli studenti e alunni, fu giocoforza cercare altri luoghi più ampi e più idonei.

Manfredonia 1964 – Asilo dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristiche presso l’Episcopio in Via Campanile. Nella foto bambini della generazione 1961

Cav. Michelarcangelo SIMONE