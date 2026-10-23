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Maltempo tra sabato e domenica: colpito anche il Gargano

Si avvicina il passaggio perturbato che nel fine settimana interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali italiane e l’estremo nord-est, con il momento più significativo atteso nel corso del pomeriggio di sabato.

Lo scrive Alessio Grosso di MeteoLive.

Le aree maggiormente a rischio di fenomeni intensi sembrano essere il basso Abruzzo, il Molise, il Gargano, il Sannio e l’Irpinia. In questi territori la persistenza dei flussi umidi e il sollevamento forzato dell’aria lungo i rilievi potranno favorire la formazione di nuclei precipitativi organizzati, capaci di scaricare quantitativi di pioggia anche superiori ai 20 mm nel giro di poche ore.

Tra le località che potrebbero essere maggiormente coinvolte figurano Lanciano e Vasto, lungo il versante adriatico abruzzese, Termoli sul litorale molisano, gran parte del promontorio del Gargano con centri come Rodi Garganico e l’area di Foggia, senza dimenticare il comparto interno campano compreso tra il Sannio e l’Irpinia, dove la provincia di Avellino potrebbe ritrovarsi sotto precipitazioni insistenti, e poi giù sino a Campobasso in Molise.