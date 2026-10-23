Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, ecco quando potranno tornare i tifosi
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Manfredonia Calcio, ecco quando potranno tornare i tifosi
Durante la conferenza stampa di ieri, il Questore di Foggia Alfredo Fabbrocini ha confermato il pugno duro sul Manfredonia Calcio ed i suoi tifosi (tutti a prescindere!) chiudendo lo stadio per tre turni e predisponendo il divieto di trasferta per altri tre incontri.
Quasi due mesi senza football per i tifosi del Manfredonia, tra le ‘condanne’ più dure viste negli ultimi anni in quarta serie.
I tifosi dei sipontini torneranno sui gradoni del Miramare per la gara contro la Palmese del 15 novembre, mentre torneranno, forse, in trasferta sette giorni prima ad Aversa contro la formazione locale.