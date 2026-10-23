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Rotice a L’Attacco: “Manfredonia torna a sognare”

Manfredonia sostenibile e vincente: questo è il progetto di Gianni Rotice per la stagione 2026/27 che, al momento, vede i sipontini come sorpresa del torneo, appena sotto le grandi favorite per la promozione.

“Lo stadio vuoto di domenica fa una certa impressione” dice a Pino Autunno de L’Attacco “Un peccato che la nostra gente non possa essere al nostro fianco a gioire con noi”.

Sulle porte chiuse: “Mettiamoci alle spalle questa brutta parentesi e ripartiamo tutti insieme”.

Le prospettive per la stagione: “Continuiamo a remare tutti nella stessa direzione, arriveranno momenti difficili ed è lì che dovremmo essere bravi a gestirli”.

Ma ci sono i ma: “La gestione è onerosa, al momento riusciamo a malapena a coprire le spese di organizzazione per le gare interne. Ma per fortuna ho tanti amici che sono al mio fianco e mi aiutano a restare a galla. Nei confronti del sottoscritto sottostraccia si è lavorato per destabilizzare l’ambiente, ma alla fine è prevalso il buonsenso ed il bene del Manfredonia”.

La Serie C: “L’ho vissuta in prima linea e so di cosa stiamo parlando. Ma alcune squadre come Martina, Turris, Bisceglie e Brindisi hanno investito tanto per centrare l’obiettivo. Ma i recenti casi di Fasano e Matera devono far riflettere”.