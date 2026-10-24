La ruota della fortuna si ferma su Canale 5: ecco quando e perché

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La ruota della fortuna è tra i programmi più visti della televisione italiana. Ogni giorno il game show condotto da Gerry Scotti è seguito da oltre 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Il programma riesce a contrastare con grande facilità Affari tuoi, in onda nello stesso momento su Rai 1. In queste ore, Mediaset ha svelato la programmazione de La ruota della fortuna per le festività di Natale 2027. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Gerry Scotti e Samira Lui per le feste natalizie. Il game show non andrà in ferie fatta eccezzione per il 22 dicembre quando Canale 5 trasmetterà in diretta la Supercoppa tra Inter-Lazio.

La ruota della fortuna si ferma il 22 dicembre per la Supercoppa

Il game show condotto da Gerry Scotti e con la partecipazione straordinaria di Samira Lui andrà in onda anche a Natale fatta eccezzione per il 22 dicembre quando verrà trasmessa la partita Inter-Lazia valida per la Supercoppa. Mediaset ha deciso di non sospendere La ruota della fortuna dopo i grandi ascolti che sta registrando sui teleschermi di Canale 5. Gerry Scotti e Samira Lui non sembrano sentire la stanchezza dopo oltre un anno di messa in onda del game show in Italia.

La Ruota dei campioni. Foto: @mediaset infinity