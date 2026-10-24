Attualità Capitanata
Maltempo, grossi danni a Vico del Gargano
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AGGIORNAMENTI CONDIZIONI METEO E DANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VICO DEL GARGANO.
Cari concittadini,
desidero aggiornarvi personalmente sulla grave ondata di maltempo che ha colpito la nostra comunità questo pomeriggio. Il nostro centro abitato è stato investito da una violenta tromba d’aria che, seppur di breve durata, è stata di notevole intensità e violenza.
La notizia più importante, che ci rasserena tutti, è che fortunatamente non si registrano danni a persone. Non ci sono feriti, e questa è la nota più positiva in un momento così difficile.
Purtroppo, la furia del vento ha causato notevoli danni al patrimonio immobiliare e ambientale del nostro Comune, sia pubblico che privato:
- Mercato giornaliero ortofrutticolo: si è verificato il danneggiamento e lo scoperchiamento della copertura del tetto.
- Villa Comunale: diversi alberi sono stati abbattuti dalla forza delle raffiche.
- Zona Convento dei Cappuccini: si registrano molti alberi sradicati; anche il nostro storico leccio secolare ha subito gravissimi danni.
Grazie all’intervento immediato della macchina dei soccorsi della protezione civile Giacche Verdi Gruppo Gargano e dei Vigili del Fuoco, siamo riusciti per il momento a ripristinare la viabilità cittadina, liberando le strade principali dai detriti e dalle tegole cadute dai tetti. Nella giornata di domani inizieranno le operazioni sistematiche di ripulitura e il taglio delle piante abbattute o pericolanti.
In via precauzionale e per garantire l’incolumità di tutti, in attesa che vengano effettuate le verifiche strutturali e di stabilità necessarie, ho appena emanato un’ordinanza di chiusura immediata delle seguenti aree:
- Villa Comunale
- Parco giochi comunale
- Mercato coperto ortofrutticolo
Invito caldamente tutta la cittadinanza a effettuare verifiche accurate presso i propri immobili privati e a provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza di cornicioni, tettoie o altre strutture eventualmente pericolanti.
Tengo a precisare che nessuna allerta meteo è stata diramata nelle ore precedenti l’evento calamitoso dagli organi preposti al fine di predisporre i mezzi di protezione civile in modo preventivo.
Vi chiedo di mantenere la massima attenzione e di limitare gli spostamenti nelle zone ancora interessate dai controlli. Vi terrò costantemente informati sull’evoluzione dei lavori di ripristino.
Il Sindaco,
Raffaele Sciscio