Gf vip, lite Roncaccia-Alex Belli: Soleil Sorge tirata in mezzo, parla lei

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Il Gf vip continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Nel corso dell’ultima diretta, Alex Belli si è reso protagonista di una violenta lite con Alessandro Roncaccia. L’ex attore di Centovetrine ha dimostrato di non credere al sentimento che lega il giovane a Piera Meloni, sostendo che ad Italia Shore aveva impiegato pochissimo ad entrare in intimità con una ragazza. Le parole hanno suscitato la reazione del romano, che ha sentenziato: “Quello che è venuto qua a farsi una storia con la moglie a casa sei stato te, non sono stato io. E poi tu l’hai fatto per visibilità, quella mia è la cosa più genuina che ci sta qua dentro” con chiaro riferimento al triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Gf vip, la reazione di Soleil Sorge alla lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia

L’affondo di Alessandro Roncaccia ha scatenato la reazione di Alex Belli, che si è avvicinato con fare minaccioso verso di lui. Nel frattempo, la lite tra i due gieffini ha fatto il giro del web, arrivando anche a Soleil Sorge. L’influencer italoamericana ha pubblicato un post nel suo profilo X, commentando un utente che la informava che nonostante fossero passati anni dalla sua partecipazione al Gf vip era ancora assoluta protagonista. La donna ha scritto: “Dite che se emettiamo fattura mi pagano le royalties?”

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)