Giulia Salemi torna in televisione: nuovo impegno per l’influencer

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Giulia Salemi è tra le influencer più amate in Italia. La donna ha ottenuto grande successo nel 2020 quando ha partecipato al Grande fratello vip. Da quel momento, la carriera dell’italopersiana ha letteralmente preso il volo. Oggi è la conduttrice di uno dei podcast più ascoltati in Italia dal titolo Non lo faccio per moda ed ha all’attivo numerose collaborazioni lavorative. La donna tornerà presto in televisione come concorrente di un programma culinario. Giulia Salemi sarà tra le protagoniste della nuova edizione di Bake off celebrity, che tornerà su Real Time a distanza di nove anni dall’ultima volta. L’influencer italopersiana si metterà alla prova nella realizzazione di alcune torte insieme alla madre Fariba.

Giulia Salemi e sua madre Fariba tra le coppie della nuova edizione di Bake off celebrity

L’influencer italopersiana tornerà presto in televisione. Giulia Salemi sarà tra le concorrenti di Bake off celebrity, la cui nuova edizione arriveràa dicembre su Real time. La donna parteciperà al fianco della madre Fariba. Il programma culinario vedrà la presenza di altre coppie di concorrenti tra cui Barbara Foria con Valeria Graci, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ma anche Enzo Miccio con Paolo Eleuteri. Presenti anche Federico Basso e Sonia Cepollino, il comico napoletano Francesco Paolantoni e Arduino Speranza. Infine a mettersi alla prova ci saranno anche Paoletta ed Elisa Maino e Raimondo Todaro con Giovanni Tesse.

Giulia Salemi (Fonte: Google)