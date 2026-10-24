Far away confermata su Canale 5: tutto sulla seconda stagione

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Far Away è una delle serie tv più attese dai telespettatori. La storia di Cihan ed Alya ha registrato ascolti altissimi durante tutta l’estate al posto di Uomini e donne. Da settembre, la dizi turca ha subito una sospensione che ha fatto infuriare il pubblico. In queste ore, i canali ufficiali di Mediaset hanno annunciato il ritorno di Far Away su Canale 5. Tramite un video pubblicato sui social, Piersilvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo della seconda stagione della serie tv. Secondo alcune indiscrezioni si apprende che la storia di Alya e Cihan potrebbe tornare in onda da gennaio-febbraio su Canale 5.

Far Away, anticipazioni sulla seconda stagione

Far away tornerà con la seconda stagione nel corso del 2027. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che la storyline riprenderà con Alya, che tornerà alla tenuta dopo aver deciso di non partire per il Canada. Il ritorno della donna farà infuriare Mine, che sarà costretta a studiare nuovi modi per dividerla da Cihan. Nel frattempo, Kaya deciderà di voltare pagina dopo aver capito di non avere un futuro con Zerrin, ormai sposa di Demir. Il ragazzo accetterà di approfondire la conoscenza di Ipek, una ragazza che farà il suo arrivo a Mardin su ordine di Sadakat. Infine Nare e Sahin proveranno a vivere la loro storia d’amore nonostane le rispettive famiglie cerchino di allontanarli.

Sahin e Nare di Far Away (Screen Mediaset Infinity)