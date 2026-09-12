La Ruota della Fortuna: Gerry fa una gaffe con la campionessa

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La Ruota della Fortuna continua a regalare spettacolo e grandi vincite, con la campionessa Sara ancora una volta protagonista assoluta della puntata di venerdì 11 settembre su Canale 5. La giovane concorrente di Calderara di Reno ha difeso il titolo conquistato la sera precedente, riuscendo a imporsi nuovamente sui due sfidanti Elvira e Francesco.

La partita è stata dominata dalla campionessa, che ha accumulato rapidamente denaro grazie alle risposte corrette nei diversi tabelloni proposti da Gerry Scotti.

Il momento più spettacolare è arrivato con il Traghetto Express, quando Sara ha trovato la soluzione con pochissime lettere scoperte e ha ricevuto una vera e propria standing ovation dal pubblico.

La concorrente è arrivata così all’Ultimo Round con un montepremi di 51.300 euro, mentre entrambi gli avversari, pur conoscendo la soluzione, hanno preferito lasciarle la possibilità di aumentare il bottino.

A quel punto Gerry Scotti le ha ricordato scherzosamente che avrebbe dovuto offrire una cena ai due sfidanti, visto il loro gesto durante la partita.



Nella successiva Ruota delle Meraviglie, però, è arrivato il momento più curioso della serata, con il conduttore protagonista di una gaffe proprio mentre cercava di prevedere la commozione della campionessa.

Sara ha invece mantenuto la concentrazione e ha risolto tutte e tre le frasi finali, riuscendo a trasformare una grande partita in una vincita davvero importante.

Tra una busta da 10mila euro e una seconda da 15mila euro, la campionessa ne ha aggiunto altri 15.000 al proprio bottino, arrivando alla cifra complessiva di 91.200 in appena due serate.

Un risultato straordinario per Sara, che torna protagonista anche nella prossima puntata con la possibilità di incrementare ulteriormente un montepremi già diventato uno dei più importanti della stagione.

La gaffe di Gerry Scotti con Sara

Il momento più curioso della puntata è arrivato al termine della gara, quando Sara si è presentata alla Ruota delle Meraviglie dopo aver già conquistato 51.300 euro.

La campionessa aveva appena risolto l’ultima frase e il pubblico aveva reagito con una standing ovation. Gerry Scotti, vedendola particolarmente concentrata ed emozionata, ha cercato di anticipare quello che secondo lui sarebbe stato il momento della commozione. Ed è qui che è arrivata la gaffe.

«Non piangere adesso, aspetta a piangere, un fazzolettino ce l’ho, lo zio ce l’ha sempre», ha detto Gerry, mostrando di avere già pronto il fazzoletto nel caso Sara si fosse commossa. Il conduttore ha poi insistito scherzando sul fatto di tenerne uno per sé e uno per i concorrenti, invitando la campionessa a fargli un segnale in caso di necessità.

Il problema è che Sara, in quel momento, non stava affatto cedendo alle lacrime: era completamente concentrata sulla prova decisiva. La battuta di Gerry è quindi diventata uno dei siparietti più curiosi della serata, proprio perché il conduttore ha praticamente annunciato una commozione che ancora non c’era.

Una piccola gaffe, dunque, più che un errore vero e proprio, ma perfettamente nello stile scherzoso che ormai caratterizza il rapporto tra Gerry Scotti, i concorrenti e Samira Lui.

Sara domina la partita e arriva a 51.300 euro

Al di là del siparietto con Gerry, la vera protagonista della serata è stata ancora una volta Sara. La campionessa ha iniziato a costruire il proprio vantaggio già con “Disco Paradise”, conquistando 6.400 euro. Successivamente ha indovinato il tabellone dedicato all’Estate 1972, portandosi a quota 7.400 euro.

Il vero salto è arrivato con “Ciak, si gira”, dedicato al film Il fuggitivo. Grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5.000 euro ciascuno, Sara è riuscita a portare il proprio bottino a 26.200 euro. Ma la partita non era ancora finita.

Nel Traghetto Express, dedicato alla frase “Buon appetito”, Sara ha trovato la soluzione quando sul tabellone erano ancora presenti pochissime lettere. Una prestazione che ha impressionato anche Samira Lui, che le ha dedicato una standing ovation insieme al pubblico. Il bottino è così salito a 37.400 euro. Dopo il Triplete, la campionessa è arrivata a 39.400 euro, prima di affrontare l’Ultimo Round.

La battuta sulla cena agli sfidanti

L’Ultimo Round ha avuto come tema “La sedia”, con ogni lettera che valeva 1.700 euro. Anche in questa occasione è stata Sara a trovare la soluzione definitiva, raggiungendo la cifra di 51.300 euro e conservando così il titolo di campionessa.

C’è però un particolare curioso: entrambi gli sfidanti conoscevano la soluzione. Elvira e Francesco, ormai consapevoli di non poter più raggiungere Sara, hanno scelto di non intervenire e di lasciarle la possibilità di completare il tabellone e aumentare il proprio bottino. Gerry Scotti ha colto immediatamente l’occasione per scherzare: «Sara, ricordati che devi offrire loro una cena». Una battuta che ha aggiunto un altro momento di leggerezza a una partita dominata dalla giovane campionessa.

La Ruota delle Meraviglie porta Sara a 91.200 euro

Il vero colpo di scena è arrivato però nella Ruota delle Meraviglie. Sara doveva risolvere tre frasi con tema “Fondo” e, questa volta, non ha sbagliato praticamente nulla. La campionessa è riuscita infatti a completare tutti e tre i tabelloni, arrivando alla fase delle buste.

Il fidanzato le ha consigliato di partire dalla busta numero 2. All’interno c’erano appena 100 euro, cifra che Sara ha deciso di restituire. La concorrente ha quindi scelto la busta numero 3, nella quale erano nascosti 10.000 euro.

A quel punto avrebbe potuto fermarsi, ma Sara ha deciso di rischiare e di giocarsi anche la busta numero 1. La scelta si è rivelata vincente: all’interno c’erano altri 15.000 euro. Il risultato finale è stato quindi di 91.200 euro complessivi conquistati in appena due serate. Una cifra davvero notevole, soprattutto considerando che Sara aveva già portato a casa 24.900 euro nella puntata precedente.

Sara continua la sua corsa

La serata dell’11 settembre consegna quindi al pubblico una campionessa sempre più protagonista. Sara non soltanto ha difeso il titolo, ma ha aumentato in maniera considerevole il proprio bottino, dimostrando una grande capacità di gestire anche la pressione della Ruota delle Meraviglie.

E mentre Gerry Scotti ha regalato al pubblico qualche battuta e siparietti all’insegna del riso e dell’allegria, la campionessa ha risposto nel modo migliore possibile: continuando a giocare e vincendo.

Il suo totale è già arrivato a 91.200 euro, ma la corsa non è finita. Sara tornerà infatti a confrontarsi con nuovi sfidanti e avrà l’opportunità di incrementare ulteriormente una vincita che, dopo appena due puntate, è già da record.

FONTI:

Libero Magazine

Bigodino