La promessa, le anticipazioni: problemi tra Jana e Abel

Nelle prossime puntate de La promessa, le dinamiche all’interno del Palazzo diventano sempre più intricate e tese. Feliciano (Marcos Orengo), fratello di Petra (Marga Martinez), arriva a Palazzo per stabilirsi temporaneamente mentre cerca lavoro. La sua presenza, insieme a quella del medico Abel (Alejandro Vergara), crea notevoli disagi tra i membri del servizio.

Tensioni tra Jana e Abel

Il rapporto tra Jana (Ana Garces) e Abel è in costante deterioramento. Nonostante gli sforzi, i due non riescono a trovare un punto di incontro, e le tensioni crescono giorno dopo giorno. Jana, consapevole dei sentimenti di Abel, evita di aprirsi e mantiene un atteggiamento prudente, specialmente quando Jimena (Paula Losada) la interroga sul medico. Questa situazione mette Jana in una posizione delicata, dove ogni sua parola e azione devono essere ponderate con estrema attenzione.

Un regalo inaspettato

Nel frattempo, un evento straordinario sconvolge la tranquillità del Palazzo. Il figlio del duca di Carvajal y Cifuentes fa un regalo spettacolare a Martina (Amparo Pinero), causando ulteriore attrito tra i Marchesi e Fernando (Javier Collado) e Margherita (Cristina Fernández Pintado). Questo dono non solo destabilizza gli equilibri familiari, ma diventa anche un motivo di contesa e discussione tra i membri della nobiltà.

Pia e la sua difficile scelta

Il mondo di Pia (Maria Castro) viene scosso profondamente quando scopre che dovrà testimoniare contro Gregorio (Bruno Lastra). Questo compito la riempie di ansia e paura, ma trova un alleato in Rómulo (Joaquin Climent), che le promette di accompagnarla dopo aver ottenuto il permesso dai Marchesi. La situazione mette alla prova il coraggio di Pia e la sua lealtà verso la giustizia.

La speranza per Salvador

Maria (Sara Molina) si rivolge ad Abel per chiedere aiuto per Salvador (Mario Garcia). Il medico visita Salvador e la diagnosi apre uno spiraglio di speranza: c’è la possibilità che Salvador possa tornare a vedere. Questa notizia porta un raggio di luce in un periodo buio e rinvigorisce la determinazione di tutti a sostenere Salvador nella sua lotta.

La rivelazione di Jimena

Jana viene a sapere da Jimena del piano di trasferirsi a Madrid con il marito. Questa notizia sconvolge Jana, che cerca di nascondere il suo dispiacere. Nonostante il turbinio di emozioni, Jana inizia a vedere Feliciano sotto una nuova luce, apprezzando la sua presenza e il suo carattere benevolo.

Oltre al lavoro…

L’attore Marcos Orengo, interprete di Feliciano, non è solo appassionato di recitazione. Sui suoi profili social, Marcos ha condiviso vari aspetti della sua vita personale e delle sue passioni. “Cucino, mi alleno, faccio musica e recito. Che lo faccia bene o male è un’altra cosa,” ha scritto Orengo. Le sue attività lo mostrano come una persona versatile, amante dei viaggi, dello sport e delle nuove esperienze. Inoltre, attraverso i suoi contenuti su Instagram, possiamo scoprire che è single, ma ha un grande amore per il suo gatto, un compagno fedele nella sua vita movimentata.

Le anticipazioni di La promessa promettono quindi episodi pieni di emozioni, conflitti e colpi di scena, che terranno il pubblico incollato allo schermo, desideroso di scoprire come si evolveranno le intricate storie dei personaggi.