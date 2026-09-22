La Promessa cancellata in prima serata: ecco da quando

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La Promessa è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende di Curro e Manuel sono viste ogni giorno da oltre un milione di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. Nonostante il grande successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non farà molto felici i fans. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare le puntate serali de La Promessa che avevano fatto molto bene in termini di ascolti. Da sabato 3 ottobre non andranno più in onda appuntamenti serali della soap opera per lasciare spazio a film inediti.

Le puntate serali de La Promessa cancellate da inizio ottobre

Le puntate serali de La Promessa non andranno più in onda da inizio ottobre. Sabato 26 settembre sarà quindi trasmesso l’ultimo appuntamento con la soap opera dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Angela e Lorenzo, che si appresteranno a diventare marito e moglie. La ragazza accuserà un malore alla vista del sui abito da sposa. Allo stesso tempo, Manuel farà una proposta al capitano de La Mata per provare ad impedire il suo matrimonio. L’erede del marchesato offrirà una parte della tenuta in cambio della sua rinuncia alle nozze.

Fonte: Facebook