La ruota della fortuna, Chiara Sangiovanni vittoria record: “Ecco cosa farò coi soldi”

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Chiara Sangiovanni ha stupito il pubblico italiano. A soli 19 anni, la studentessa in medicina è diventata la campionessa da record de La ruota della fortuna. La ragazza ha infatti partecipato al game show condotto da Gerry Scotti dove in cinque puntate è riuscita a vincere 457 mila euro. Un’esperienza nel programma che è terminata lunedì 21 settembre quando Chiara ha ceduto il titolo ad Ilaria da Monferrato. Proprio la ragazza ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni dove ha parlato della sua partecipazione al game show di Canale 5. Chiara Sangiovanni ha dichiarato che sua madre l’ha iscritta a La ruota della fortuna a sua insaputa: “Senza di lei non avrei neanche partecipato al programma!”.

Chiara Sangiovanni parla della sua vittoria da record a La ruota della fortuna

Sempre al settimanale, la campionessa da record ha spiegato cosa ha significato per lei aver partecipato a La ruota della fortuna: “Un programma che guardo ogni sera con la mia famiglia e ci è sempre piaciuto sfidarci, gareggiare tra noi e immedesimarci nei concorrenti. Solo il fatto di essere stata selezionata, di essere arrivata negli studi, trovarmi faccia a faccia con Gerry Scotti e Samira è stata una bella soddisfazione e, in qualche modo, una vittoria”. Chiara Sangiovanni ha concluso rivelando come userà i soldi vinti: “sono dei soldi che alleggeriranno le spese della mia famiglia e che mi aiuteranno nel percorso di studi, che comunque è un percorso lungo. Potrò sicuramente sfruttarli per arricchirlo, magari con corsi all’estero o master”