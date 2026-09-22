Guendalina Tavassi torna al Grande fratello vip: dolce gesto social di due storici gieffini

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Il Grande fratello vip ha fatto ritorno sui teleschermi di Canale 5 da una settimana. Tra le concorrenti di questa nuova edizione, condotta da Ilary Blasi c’è Guendalina Tavassi. L’influencer romana ha deciso di ripetere l’esperienza all’interno del reality show dopo quella fatta nel 2010 dove ebbe avuto molto successo. Proprio la donna ha ricordato di quel percorso nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip. In quel frangente, Guendalina Tavassi ha ammesso senza tanti peli sulla lingua: “Non mi vergogno a dire che non avevamo la corrente in casa. Il GF mi ha dato una vita nuova, per me è stato e resterà per sempre il momento più importante della mia vita“

Margherita Zanatta e Andrea Cocco sostengono Guendalina Tavassi al Grande fratello vip

In queste ore, due gieffini storici si sono resi protagonisti di un dolce gesto social nel confronti di Guendalina Tavassi. Margherita Zanatta ed Andrea Cocco hanno voluto mostrare il loro sostegno verso l’influencer romana, con la quale avevano condiviso l’esperienza al Grande fratello nel 2010. Margherita Zanatta ha commentato in questo modo un video apparso sui social: “mamma mia quanti ricordi. Vai Guenda riprenditi tutto quello che ti aspettava già da allora.” Andrea Cocco invece ha scritto: “ricordi” sotto il video di 16 anni in cui accompagnava Guendalina Tavassi all’uscita dalla porta rossa dopo essere stata eliminata clamorosamente.