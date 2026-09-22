La ruota della fortuna, Samira Lui: “Siamo quasi dimenticati”, la rivelazione

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Samira Lui è tra i personaggi più in voga in questo momento in Italia. La donna ha ottenuto grande successo in questi ultimi anni grazie alla sua partecipazione come valletta a La ruota della fortuna, il popolare game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Di recente, la showgirl è stata ospite de Il tempio delle donne, il format curato dal Corriere della sera dove ha raccontato qualche aspetto inedito della sua vita privata. Samira Lui ha spiegato di aver sempre avuto un debole per il mondo dello spettacolo. La spalla destra di Gerry Scotti ha rivelato: “Fin da piccola ho sempre amato il palcoscenico, mi è sempre piaciuto intrattenere le persone. I miei familiari, poverini, erano costretti a subire poesie e canzoni inventate da me”.

Samira Lui de La ruota della fortuna è molto legata alle sue origini

Durante l’intervista, Samira Lui ha parlato anche delle sue origini ed in particolare di Udine, città dov’è nata e cresciuta al fianco di sua mamma e sua zia. La valletta de La ruota della fortuna ha spiegato di essere molto legata alla sua regione, tanto da affermare: “Parlo sempre della mia Regione perché siam lassù, a volte quasi dimenticati”. La donna ha raccontato che quando trova del tempo libero dalle registrazioni del game show di Canale 5 è solita fare qualche gita sulle colline friulane al fianco di sua mamma e sua zia, con le quali ha un rapporto molto stretto.

Samira Lui (Foto Ig @samiraluiofficial)