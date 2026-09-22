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Soccorso medico a bordo di una Motonave al largo di Vieste

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Vieste, 22 settembre 2026 – Intervento di soccorso in mare nella mattinata odierna al largo di Vieste, dove la Motovedetta CP 880 della Guardia Costiera è stata impegnata nelle operazioni di evacuazione medica di un membro dell’equipaggio di una motonave battente bandiera turca.

La richiesta di assistenza è stata ricevuta dalla Direzione Marittima di Bari che, valutata la situazione, ha disposto l’immediato intervento della Motovedetta CP 880 della Guardia Costiera di Vieste, incaricata di raggiungere l’unità e prestare la necessaria assistenza.

Ricevute le indicazioni sulla posizione della nave, la motovedetta ha lasciato gli ormeggi dirigendosi verso il punto segnalato per intercettare la motonave.

Una volta raggiunta la motonave, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari, il personale della Guardia Costiera ha dato avvio alle delicate operazioni di soccorso e trasbordo del marittimo. L’intervento si è svolto in condizioni particolarmente impegnative a causa delle avverse condizioni meteomarine presenti nella zona, che hanno reso più complesse le manovre di avvicinamento e il trasferimento in sicurezza dell’uomo.

Portata a termine l’evacuazione, la Motovedetta CP 880 ha fatto rotta verso il porto di Vieste, dove nel frattempo era stato predisposto il necessario dispositivo di assistenza a terra.

Una volta raggiunto il porto, il marittimo è stato sbarcato e immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul posto per garantire la necessaria assistenza e procedere agli ulteriori accertamenti sanitari.

L’operazione conferma ancora una volta il costante impegno della Guardia Costiera nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare.