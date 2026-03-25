La Promessa cambia di programmazione: la bella notizia per i fans

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La Promessa è tra le soap opera di maggiore successo in Italia. In onda da lunedì alla domenica, le vicende con Manuel ed Alonso registrano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. In queste ore, è stata annunciata una bella novità per i fans dello sceneggiato spagnolo. In particolare, Mediaset ha comunicato un cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda de La Promessa. Venerdì 27 marzo andrà in onda una puntata extra large della soap opera con orario d’inizio fissato per le 19:25. Sabato 28 e domenica 29 marzo, le puntate saranno trasmesse dalle ore 19:40 fino alle 20:30.

La Promessa durata maxi nel weekend

Le vicende con Alfonso e Manuel avranno una durata maxi in occasione di questo weekend. Una bella novità per gli amanti de La Promessa, soap opera di grande successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Curro continuerà ad indagare per scoprire la verità in merito alla morte di Jana. Manuel, invece, scoprirà che Tono non gli ha detto la verità in merito al furto dei soldi. L’erede del marchesato noterà che il suo operaio ha uno strano atteggiamento in presenza del sergente Burdina. Infine Catalina e Adriano decideranno di rimandare il loro viaggio di nozze.