[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Promessa anticipazioni: Catalina decide di lasciare la tenuta

La Promessa è una tenuta ambita e maestosa, La soap iberica che la rappresenta è diventata sempre più famosa. Ne sono successe di tutti i colori, come ogni storia che si rispetti. Pelayo Gomez de la Serna, interpretato dall’attore Michel Tejerina, farà parte del cast. Catalina si innamorerà di lui, peccato che era tutto previsto e organizzato

La Promessa anticipazioni Pelayo Gomez de la Serna ha una missione

Pelayo Gomez de la Serna entrerà a La Promessa con uno scopo ben preciso. Egli abbandonerà Catalina, poco prima di sposarla. Addirittura lo confesserà alla mancata sposa, Cruz Ezquerdo gli aveva imposto di farla innamorare.

In seguito egli avrebbe dovuto sposarla e quindi portarla il più lontano possibile della tenuta. La donna diverrà incinta di Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami). Catalina intimerà a Pelayo di non farsi più vedere per alcun motivo.

La Promessa anticipazioni, dopo l’abbandono a un passo dall’altare, Catalina lascerà Pelajo

Catalina lscerà Pelayod, intimandoli di non farsi più vedere per nessun motivo e chiuderà definitivamente ogni tipo di rapporto con lui. Ella non sopporterà di essere stata ingannata. Ancora una volta, la matrigna farà del male a Catalina.

Ella prenderà dunque la difficile decisione di andare via dalla residenza e avere così modo di terminare la sua gravidanza a casa della zia Clara. Nè Alonso, né tanto meno Manuel (Arturo Garcia Sancho), scoprirà così il motivo, per cui la sorella ce l’ha così tanto con Cruz…

La Promessa trame Catalina avrà un malore

Quando scoprirà la verità, Manuel non esiterà ad affrontare Cruz per ciò che ha fatto a Catalina. Naturalmente la nobile negherà ogni sua colpa per l’arrivo di Pelayo nella tenuta. Non verrà però creduta e il giovane le giurerà che non potrà mettere il naso nella sua relazione con Jana Exposito (Ana Garces), ora diventata sua moglie.

Non solo, Manuel e Jana partiranno per un breve viaggio di nozze. Catalina programmerà di partire partenza di Catalina che però non andrà a buon fine poiché la ragazza comincerà ad avere una grossa perdita di sangue. La gestazione però non è ancora giunta alla fine.

La Promessa, spoiler, si scoprirà così che Catalina è incinta di due gemelli! Alonso chiamerà i soccorsi e dovrà lasciarsi aiutare dal dottor Ferrer (Miguel Mota), un medico di cui non avrà mai sentito parlare prima.

Il medico diagnosticherà che Catalina ha avuto un distacco della placenta, le prescriverà riposo a letto, per non mettere a rischio la vita dei due bambini che porta in grembo. d’altra parte aveva un gemello defunto Tomas (Jordi Coll), ormai defunto.