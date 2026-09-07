La Promessa cambia programmazione: la bella sorpresa per i fans

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La Promessa è tra le soap opera più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate nel marchesato de Lujan sono seguite da oltre 1 milione e mezzo di telespettatori per uno share superiore al 6%. Un grande successo che lo sceneggiato ha saputo ottenere anche in prima serata dove va in onda da inizio estate. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i tanti fans. Scendendo nei dettagli, La Promessa continuerà ad andare in onda in prima serata anche per il mese di settembre dopo che alcune indiscrezioni avevano annunciato la sua cancellazione. Le storie di Curro e Manuel sono confermate sabato 12 e 19 settembre in prime time sui teleschermi di Rete 4.

La Promessa confermata in prima serata anche a settembre

La soap opera continuerà a venire trasmessa in prima serata per tutto il mese di settembre. Una bella notizia per i fans de La Promessa, che temevano una possibile cancellazione della soap opera nel prime time a causa dell’inizio della nuova stagione televisiva. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Curro, il quale chiederà aiuto a Manuel per impedire le nozze tra Lorenzo e Angela. L’erede del marchesato farà una proposta al capitano de La Mata capace di farlo vacillare in merito al suo prossimo matrimonio con la figlia di Leocadia.

Angela de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)