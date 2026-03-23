La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Lope riceve un pacchetto, Manuel indaga su Tono

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A La Promessa gli equilibri cambiano in fretta, perché basta un dettaglio per rimettere tutto in discussione. La soap spagnola continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano, puntando su storie che entrano nel vivo puntata dopo puntata.

Negli episodi in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2026, il racconto si concentra su alcuni passaggi di trama importanti: ritorni che riportano a galla vecchie questioni, decisioni che spostano gli assetti e rapporti che si incrinano.

Da Lope a Eugenia, fino a Manuel e Catalina, ogni personaggio si trova davanti a qualcosa che non può più rimandare.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate.

Anticipazioni La Promessa dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Lope in gioielleria, Jacobo sotto osservazione

Andiamo subito a vedere cosa ci riservano le puntate de La Promessa in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2026.

Stando alle anticipazioni, Lope si reca in gioielleria e riceve dalla signora Esmeralda un pacchetto. La scena è rapida, ma lascia spazio a più di un dubbio. Non ci sono spiegazioni.

A rendere tutto più interessante ci pensa Trini, che gli rivela un dettaglio importante: Jacobo è stato nello stesso negozio e ha acquistato altro oltre alle fedi.

Jacobo, fino a questo momento, aveva mantenuto un profilo controllato. Adesso il suo comportamento attira attenzione. E Lope, suo malgrado, si ritrova coinvolto in una situazione che potrebbe avere sviluppi inattesi già nei prossimi episodi.

La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2026: Eugenia torna a palazzo, Leocadia prepara il piano

Ma le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2026 non finiscono qua.

Eugenia ritorna e cambia il clima a palazzo. La donna spiega di essere andata da Cruz grazie a una macchina inviata dal conte de Ayala, confermando che dietro le quinte continuano a muoversi interessi e rapporti.

La sua presenza riporta al centro questioni rimaste in sospeso. Leocadia le si avvicina con un atteggiamento disponibile e le promette aiuto per sostenere Cruz. Tuttavia, quando si confronta con Lorenzo lontano dagli altri, il discorso prende un’altra direzione: i due valutano la possibilità di allontanare Eugenia, anche con un ritorno in sanatorio.

Trame settimanali: Manuel chiama la Guardia Civile, Catalina resta

Ma non è tutto. Stando alle trame delle puntate de La Promessa in programma dal 30 marzo al 5 aprile 2026, Manuel prosegue il lavoro con Tono, mantenendo un atteggiamento attento. Il rapporto tra i due sembra funzionare, ma qualcosa cambia quando entra in scena il sergente Burdina. Il nervosismo di Tono non passa inosservato e spinge Manuel a riflettere.

A quel punto decide di contattare la caserma della Guardia Civile di Valverde de la Jara. Una scelta che lascia intuire sviluppi legati a verifiche o sospetti più concreti.

Nel frattempo, Catalina e Adriano rivedono i loro piani e decidono di non partire più. Restano a palazzo, dove la tensione è già alta. Martina incontra Adriano, entrato senza invito, e gli chiede di andare via. Il confronto è diretto e segna una distanza ormai evidente.

Continua anche il confronto tra Lisandro e Curro. Le provocazioni del primo diventano sempre più frequenti, mentre Curro prova a contenere la situazione senza perdere il controllo.