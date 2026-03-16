La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta il passato

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La nuova settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni crescenti. La soap spagnola continua a intrecciare drammi familiari, segreti del passato e rapporti sempre più fragili, mantenendo alta l’attenzione del pubblico di Rete 4.

Le vicende che coinvolgono Curro, Lisandro, Eugenia e il resto della servitù si complicano ulteriormente, mentre nuove rivelazioni rischiano di cambiare gli equilibri all’interno del palazzo.

Cosa scatenerà l’ennesimo scontro tra Lisandro e la famiglia? Quale segreto riemergerà dall’incontro tra Curro ed Esmeralda? E cosa si nasconde dietro la misteriosa scomparsa di Eugenia? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta un passato che ritorna

La settimana si apre con un clima pesante: Lisandro, duca de Carvajal y Cifuentes, continua a comportarsi in modo spregevole con tutti, ma è Curro a subire più di chiunque altro la sua arroganza. Il giovane, già provato da conflitti interiori e fragilità personali, si ritrova nuovamente schiacciato dal potere del duca, che sembra intenzionato a destabilizzare l’intera famiglia.

Nel frattempo, Eugenia si trasferisce nella camera di Lorenzo. Una scelta che non passa inosservata e che spinge Leocadia ad avvertire il capitano: entrambi dovranno mantenere il controllo finché il duca resterà a palazzo. La presenza di Lisandro, infatti, rende ogni gesto potenzialmente pericoloso, alimentando un clima di sospetto e tensione.

Un momento di respiro arriva grazie a Romulo, che incoraggiato da Catalina trova finalmente il coraggio di chiedere scusa a Pia. Il gesto, sincero e sentito, apre uno spiraglio di riconciliazione tra due personaggi che hanno vissuto incomprensioni profonde.

Ma il vero colpo di scena arriva quando Lope e Curro tornano alla gioielleria. Qui incontrano Esmeralda, che riconosce immediatamente Curro. Il suo sguardo lascia intuire che dietro quel riconoscimento si nasconde un segreto del passato, pronto a emergere e a sconvolgere gli equilibri già fragili del giovane.

Un errore che può costare caro e un mistero che getta il palazzo nel caos

Mentre Curro affronta il peso di ciò che potrebbe emergere, un’altra storyline si intreccia con forza nella settimana: Tono chiede a Manuel di contattare il sergente che segue il suo caso, segno che la vicenda giudiziaria che lo riguarda sta entrando in una fase decisiva.

Intanto, Maria Fernandez continua a nutrire dubbi sulla presunta bontà di Donna Petra. La giovane domestica non riesce a fidarsi completamente e teme che dietro i modi gentili della donna si nasconda un secondo fine. La sua intuizione potrebbe rivelarsi più fondata del previsto.

Il momento più drammatico della settimana arriva però con la scomparsa improvvisa di Eugenia. La donna svanisce senza lasciare traccia, gettando nel panico l’intera servitù. Le ricerche iniziano immediatamente, ma ogni minuto che passa aumenta la preoccupazione.

La sua sparizione apre interrogativi inquietanti: si tratta di una fuga volontaria? O qualcuno ha approfittato della confusione generata dalla presenza del duca per colpire?

La tensione cresce, mentre il palazzo si trasforma in un luogo carico di sospetti e paure. Ogni personaggio sembra nascondere qualcosa, e ogni gesto potrebbe rivelarsi decisivo per capire cosa sia realmente accaduto.

Dove vedere La Promessa: orari e streaming

Gli episodi della settimana andranno in onda:

• tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4

• in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere le puntate on demand e recuperare le anticipazioni

La piattaforma permette di seguire la soap in qualsiasi momento, rendendo più semplice restare aggiornati sulle vicende della tenuta e sui segreti che continuano a emergere.