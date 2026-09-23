Spoiler Il Paradiso delle Signore, il crollo di Marcello

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Marcello sta ancora affrontando il dolore per la morte di Rosa e aveva cercato nel lavoro anche un modo per guardare avanti.

Adesso, però, un’altra porta sembra chiudersi proprio quando avrebbe avuto bisogno di qualche certezza in più.

La brutta notizia non significa comunque che Barbieri abbia perso tutto ciò che possiede o sia rimasto senza risorse.

A sorprendere sarà soprattutto la reazione del personaggio, che dovrà trovare la forza per rimettersi in gioco e a dargli una spinta decisiva arriverà infatti Valeria, con una visita del tutto inattesa.

La puntata di giovedì 24 settembre potrebbe così trasformare la sconfitta di Genova nell’inizio di una nuova fase per Marcello, ma che cosa accadrà di preciso al braccio destro di Roberto Landi?

Marcello torna da Genova con una brutta sorpresa

Le anticipazioni aggiornate alla vigilia della puntata chiariscono finalmente cosa accadrà a Marcello Barbieri dopo la sua trasferta a Genova. Il personaggio interpretato da Pietro Masotti farà ritorno a Milano con una pesante delusione: la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera è andata persa.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario. L’operazione rappresentava infatti una possibilità di espansione sul piano professionale e avrebbe consentito a Marcello di portare la propria attività commerciale in un contesto completamente diverso da quello abituale del Paradiso.

Una nuova difficoltà dopo la morte di Rosa

Il problema professionale arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per Marcello. L’undicesima stagione lo ha infatti ritrovato profondamente segnato dalla morte di Rosa, una perdita che continua a condizionare il suo stato d’animo.

Nei primi episodi della nuova stagione Roberto e Matteo hanno cercato di stargli vicino, organizzando anche una serata per ricordare Rosa. Marcello, però, ha provato progressivamente a concentrarsi sul lavoro, quasi cercando nella propria attività una possibilità per reagire al dolore e tornare a costruire qualcosa.

Proprio per questo la notizia proveniente da Genova assume un peso maggiore. Non è soltanto una trattativa andata male: arriva quando Marcello sta cercando di rimettere ordine nella propria vita e di ritrovare un equilibrio dopo quanto accaduto.

Valeria arriva nel momento più difficile

La vera sorpresa della puntata sarà però rappresentata da Valeria. Quando Marcello sembrerà avere un motivo in più per lasciarsi andare allo sconforto, la donna arriverà con una visita inattesa e riuscirà a spingerlo a reagire.

Al momento non vengono forniti dettagli su cosa farà di preciso la donna nei confronti di Marcello. Le anticipazioni non rivelano se il Barbieri riuscirà a trovare una nuova opportunità commerciale, se tenterà di recuperare la concessione oppure se deciderà di seguire una strada completamente diversa.

Non solo Marcello: al Paradiso esplode la tensione

La puntata del 24 settembre sarà inoltre inserita in una settimana particolarmente movimentata per gli altri protagonisti della soap. Al centro della narrazione ci sarà la grande sfilata della Camera della Moda Italiana, evento destinato a coinvolgere direttamente il Paradiso e diversi personaggi.

Simona vivrà con grande tensione il proprio debutto come modella. Valter cercherà di tranquillizzarla, mentre Lia scoprirà un aspetto del passato della Venere che fino a quel momento era rimasto nascosto.

Ancora più delicata sarà la situazione di Odile e Iacopo Corsi. Durante la sfilata, Iacopo non rispetterà infatti gli accordi presi con Odile, provocando la rabbia della giovane. La situazione diventerà abbastanza seria da spingere Umberto a chiedere l’intervento di Adelaide.

E la settimana proseguirà con altri sviluppi importanti. Il giorno successivo, venerdì 25 settembre, le Veneri scopriranno che Simona ha un passato da ballerina, proprio mentre l’arrivo di Carla Fracci al Paradiso renderà ancora più significativo il suo debutto. Nel frattempo continueranno anche le difficoltà legate alle nozze di Delia e Botteri e cresceranno i sospetti di Adelaide nei confronti di Riccardo.

Fonte: Facebook

FONTI:

Raiplay

Gazzetta.it

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