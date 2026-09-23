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Meteo, maltempo diffuso da domani. Colpita anche la Puglia
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Meteo, maltempo diffuso da domani. Colpita anche la Puglia
Da domani a sabato l’Italia, soprattutto quella meridionale, sarà investita da maltempo diffuso che colpiranno soprattutto la Puglia salentina e la Calabria.
Saranno proprio queste regioni, unitamente a Campania e Basilicata a fare il pieno di pioggia, anche se il grosso (questa volta per fortuna) delle precipitazioni verrà scaricata in mare.
Si tratterà di un episodio di maltempo classico di fine estate/inizio autunno, alimentato da contrasti termici marcati e da un Mediterraneo ancora molto caldo, capace di esaltare la fenomenologia temporalesca.