A Monte Sant’Angelo il corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo

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✨ IL 26 SETTEMBRE TORNA IL CORTEO STORICO DELLE APPARIZIONI DI SAN MICHELE ARCANGELO

📅 Sabato 26 settembre torna la XII edizione del Corteo Storico delle Apparizioni di San Michele – Monte Sant’Angelo, quest’anno dedicata a San Francesco nell’ottavo centenario della sua morte.

🕡 Ore 18.30 – Corteo storico con partenza da Piazza Giovanni Paolo II

🕗 Ore 20.00 – Sacra rappresentazione in Piazza Beneficenza

L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Associazione Insieme per – Monte Sant’Angelo, si inserisce nel percorso #Michael365, collegato al Festival Michael e sostenuto dalla Regione Puglia (“Interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia” – L.R. n. 35/2020 art. 17).

“Il Corteo Storico è un appuntamento che unisce fede, memoria, identità e partecipazione. Quest’anno il riferimento a San Francesco rende ancora più significativo un evento capace di raccontare, attraverso la storia e la tradizione, il patrimonio culturale e spirituale di Monte Sant’Angelo” – dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Cultura e al Turismo Rosa Palomba.

Un appuntamento che rinnova il legame profondo tra la città, l’Arcangelo Michele e una tradizione che continua a vivere nel cuore della comunità.

#LaCittàdeidueSitiUNESCO