Fede e religioneManfredonia

Manfredonia, don Alessandro Rocchetti nuovo Parroco della Cattedrale dal 30 settembre

Redazione23 Settembre 2026
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Manfredonia, don Alessandro Rocchetti nuovo Parroco della Cattedrale dal 30 settembre

INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE del nuovo Parroco e Viceparroco

La Comunità parrocchiale della Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia, accoglie con gioia il nuovo Parroco Don Alessandro Rocchetti e il nuovo viceparroco Don Andrea Lauriola

Mercoledì 30 settembre 2026

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Franco Moscone

Parrocchia Cattedrale San Lorenzo Maiorano Manfredonia

Redazione23 Settembre 2026