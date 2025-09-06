La nuova vita di Raffaella Fico tra lavoro e figlia, e l’amore?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaella Fico sta vivendo una fase ricca di cambiamenti e nuovi traguardi. Dopo una lunga parentesi di relax a Formentera, l’ex concorrente del Grande Fratello è pronta a tornare davanti alla macchina da presa. A distanza di alcuni mesi dal film televisivo “A capodanno tutti da me”, l’artista napoletana si prepara infatti a debuttare sul grande schermo con la commedia “Due famiglie, un funerale”, diretta da Mark Melville. Intervistata dal settimanale Chi, la Fico non ha nascosto la sua gioia per questa opportunità, definendo l’esperienza un capitolo importante della sua carriera. L’uscita del film è prevista per novembre, e l’attrice non vede l’ora di condividere con il pubblico questa nuova avventura. Raffaella ha dichiarato: «È una commedia divertente girata in Calabria, con un bel cast: Maurizio Mattioli, Andrea Roncato, Enzo Salvi e Fioretta Mari. È un film a cui tengo molto e con una novità che mi riguarda. Cambia tutto e vedrete una nuova me».

Raffaella Fico: la figlia Pia e il rapporto con Balotelli

Raffaella Fico ha parlato anche del rapporto che ha con sua figlia Pia (12 anni): «Abbiamo un rapporto splendido: figlia, sì, ma anche un po’ come fosse una sorella. Ha solo dodici anni ma ormai è più alta di me. È una bella età, piena di cambiamenti, ma non sempre semplice». La ragazzina frequenta unna scuola prestigiosa a Napoli e, a detta della mamma, è già molto determinata nonostante la sua giovanissima età: «Legge tantissimo, ama anche il karate e parla benissimo inglese. Ha già iniziato a studiare anche francese e spagnolo. Vuole diventare avvocata di diritto internazionale. Ha le idee chiare la mia ragazza». Sul fronte privato, Raffaella Fico ha parlato senza filtri del legame con Mario Balotelli. Dopo anni turbolenti, i rapporti tra i due ex si sono stabilizzati e oggi prevale la serenità. L’ex attaccante, infatti, ha saputo costruire un rapporto speciale con la loro bambina, un legame che la Fico considera prezioso e fondamentale. La showgirl ha dichiarato che lui e Pia si vedono e Mario è un padre presente. Sempre su Balotelli, la Fico aveva ammesso in una precedente intervista: «Il rapporto con Mario è cresciuto, maturato negli anni. Ora lo considero come un fratello e credo che lo stesso sia per lui. Siamo sereni, chiacchieriamo di tutto e di più». La relazione tra la showgirl e il calciatore è stata per anni al centro del gossip. I due vissero un’intensa storia d’amore tra il 2011 e il 2012, interrotta proprio mentre l’ex gieffina scopriva di essere incinta. La nascita di Pia, infatti, arrivò in un clima tutt’altro che sereno e solo nel febbraio 2014 l’attaccante decise di riconoscere ufficialmente la bambina, al termine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria e mediatica. Oggi, però, le tensioni appartengono al passato e tra gli ex sembra esserci finalmente equilibrio. Ma l’amore? Il sentimento che tutto muove e tutto puote? Ebbene, Raffaella ha ammesso di essere attualmente single, ma di essere, nonostante tutto, felice: «Ho il cuore libero! È un momento di serenità e tranquillità. Non c’è un amore, e va bene così. Mi godo il lavoro, mia figlia, la vita». Raffaella Fico ha inoltre attirato l’attenzione con una scelta curiosa: ha eliminato ogni contenuto dal suo profilo su Instagram, trasformandolo in una sorta di pagina vuota. Un gesto che non è passato inosservato e che lascia intuire l’arrivo di qualche novità importante, sia sul piano professionale che su quello personale.