Un utente critica Fedez su Instagram: la risposta sulla Ferragni

Fedez torna al centro dell’attenzione, questa volta non per un singolo musicale o un Festival, ma per una risposta sibillina su Instagram che ha scatenato il dibattito online. Dopo aver festeggiato il compleanno della compagna Giulia Honegger con una dedica romantica (e un cuoricino), il rapper è stato travolto dai commenti che paragonavano la sua nuova compagna all’ex moglie, Chiara Ferragni. La sua replica? “Internet Explorer”. Una risposta che nasconde più di quanto sembri, e che richiede un’analisi attenta.

Perché “Internet Explorer”? Il significato dietro la battuta

Il post di Fedez per il compleanno di Giulia ha scatenato migliaia di commenti, molti dei quali incentrati sul confronto inevitabile con Chiara Ferragni. L’affermazione “Internet Explorer” non è un’accusa diretta, ma una metafora potente: un browser un tempo popolarissimo, ormai superato e abbandonato. Fedez suggerisce, insomma, che parlare o pensare a Chiara è ormai superato, come un software vecchio e obsoleto. La risposta funziona perché è tagliente senza essere volgare. E, soprattutto, è efficace: come Internet Explorer oggi ha quasi perso la sua funzione originaria, così il legame passato con Ferragni appartiene al passato, e non merita più attenzione. È probabilmente un modo elegante (e moderno) per dire: “Andiamo avanti”. In un mondo dove ogni post diventa headline, Fedez ha usato l’ironia per spegnere le speculazioni. La risposta ha generato curiosità, reazioni, dibattiti; esattamente il tipo di polarizzazione che, sapientemente guidata, mantiene il focus mediatico su di sé senza dover affrontare attacchi diretti. Negli ultimi giorni, il celebre raper è tornato sul radar mediatico non solo per la sua nuova love story, ma anche per sviluppi professionali ed eventi del passato. Il 1° settembre 2018 ricorre proprio oggi l’anniversario del matrimonio con Chiara Ferragni, un evento che ancora suscita grande interesse nel pubblico. Sul fronte imprenditoriale, invece, si registra una novità rilevante: Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito il controllo totale della società Boem, il brand di bevande a bassa gradazione alcolica e senza zuccheri co-fondato da Fedez. Dal punto di vista sentimentale, il rapper continua a mostrare un lato romantico: nel giorno del compleanno della fidanzata Giulia Honegger – una giovane stilista milanese co-fondatrice del brand Ayme – ha pubblicato un post con immagini in bianco e nero accompagnato da una frase intensa: “Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare”, segno di una nuova serenità nella sua vita personale. E la musica? Fedez si prepara a tornare sul palco: il 19 (sold out) e il 20 settembre allo storico Forum di Assago ospiterà due concerti che celebrano il suo ritorno dal vivo, dopo l’ultima esibizione nel 2019.