La notte nel cuore raddoppia su Canale 5: la sorpresa per i fan della serie tv

La notte nel cuore sta registrando ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5. La serie tv che narra le vicende di Nuh e Melek stanno appassionando in media due milioni di telespettatori. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato una bella sorpresa per i fan della dizi turca. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, La notte nel cuore raddoppierà la sua messa in onda per il mese di luglio. In particolare, le vicende di Nuh e Melek andranno in onda martedì 15 e domenica 20 luglio in prima serata su Canale 5. In questo modo, Mediaset si fa perdonare dai fan dopo la decisione di sospendere l’appuntamento del 29 giugno per fare posto a Torino is Fantastic, la serata in musica condotta da Gerry Scotti con la straordinaria partecipazione di Noemi.

La notte nel cuore anticipazioni domani 6 luglio: Cihan accetta di sposare Sevilay

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domani 6 luglio in prima serata sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Sevilay e Nuh proveranno a scappare insieme ma verranno bloccati da Hikmet che denuncerà il giovane per rapimento. Una volta in commissariato, i due verranno rilasciati dopo aver chiarito la loro posizione. Nel frattempo, Hikmet minaccerà di uccidere sua figlia se non si sposa con Cihan. Allo stesso tempo, Samet pregherà suo figlio di sposarsi per salvare il patrimonio di famiglia. Cihan non potrà fare altro che accettare la richiesta. Nel frattempo, Sultan comunicherà a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente. I gemelli correranno ad Aksu mentre Cihan e Sevilay diventeranno marito e moglie.