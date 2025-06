La notte nel cuore anticipazioni puntata 6 luglio: Hikmet minaccia di uccidere Sevilay

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il grande successo di ascolti ottenuto ieri 27 giugno, il pubblico si sta chiedendo cosa succederà nella prossima puntata de La notte nel cuore in programma domenica 6 luglio su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Sevilay e Nuh riusciranno a fuggire insieme ma verranno fermati da Hikmet con l’accusa di rapimento. Fortunatamente i due riusciranno a chiarirsi con la polizia che li rimetterà in libertà. Una volta a casa, Hikmet obbligherà Sevilay a sposarsi con Cihan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Samet in lacrime pregherà Cihan di sposare la ragazza per salvare il patrimonio di famiglia. Il giovane acconsentirà all’unione per poi recarsi a cena con Melek in un ristorante. Cihan e la sorella di Nuh apriranno reciprocamente i loro cuori dove tutto apparirà perduto.

La notte nel cuore anticipazioni 6 luglio: Hikmet minaccia di morte Sevilay

Le anticipazioni de La notte nel cuore in programma il 6 luglio su Canale 5 rivelano che una telefonata cambierà le carte in tavola. Sultan comunicherà a Nuh e Melek che Mehmet ha avuto un grave incidente ad Aksu mentre verrà celebrato il matrimonio tra Cihan e Sevilay. Una volta tornati dalla cittadina, i due gemelli scopriranno quello che è accaduto. Sevilay si accorgerà della presenza di Nuh se non venisse fermata da Hikmet che la minaccerà di ucciderla. I due gemelli decideranno di andare via dalla Cappadocia anche se poi ci ripenseranno, volendo scoprire la verità su Sumru. Hikmet, invece, avrà intenzione di far licenziare Nuh e Melek in quanto innamorati di Sevilay e Cihan.