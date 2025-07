La notte nel cuore raddoppia: la nuova programmazione della serie turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore, serie turca in onda su Canale 5, racconta la storia di Nuh e Melek, due gemelli in cerca della loro madre. Le vicende risultano molto interessanti, tanto da attirare un gran numero di telespettatori. I fan crescono di puntata in puntata, segnando l’ennesimo successo della serialità turca sulla quinta rete.

I vertici di Cologno Monzese hanno scelto di collocare la serie in prima serata, destinandola allo domenica sera. Tuttavia non sono mancati i cambi di programmazione che hanno suscitato il disappunto dei fan. A quanto pare, però, per la prossima settimana è previsto un doppio appuntamento.

La notte nel cuore: perché salta domenica 13 luglio

Domenica 13 luglio sarebbe dovuta andare in onda l’ottava puntata di “La notte nel cuore”. Il pubblico era già in trepidante attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto nel corso della serata. Tuttavia un evento sportivo ha spinto i vertici della quinta rete a modificare la programmazione. Il 13 luglio su Canale 5 andrà in onda la finale del Mondiale del Club.

La notte nel cuore raddoppia l’appuntamento

La decisione dei vertici della rete ammiraglia Mediaset di sospendere la programmazione della serie turca ha fatto infuriare il pubblico. Dopo lo stop settimanale ci sarà spazio per un doppio appuntamento nella prossima settimana. La notte nel cuore andrà in onda martedì 15 e domenica 20 luglio, regalando agli spettatori nuove emozioni.

Anticipazioni puntata 15 luglio

Le anticipazioni della puntata del 15 luglio svelano interessanti novità. La serata sarà incentrata sul personaggio di Samru, la quale vorrebbe vivere il rapporto con i figli alla luce del sole. La donna, tuttavia, si troverà a gestire una situazione complessa, che le provocherà problemi di salute. La donna verrà ricoverata d’urgenza, destando apprensione nei suoi figli. I gemelli si precipiteranno in ospedale per avere maggiori informazioni sullo stato di salute della loro madre.