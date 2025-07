La notte nel cuore, cambio programmazione: ecco quando andrà in onda la serie turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serie turca “La notte del cuore” sta riscontrando notevole successo. I fan , infatti, seguono con attenzione l’evoluzione delle vicende. La quinta rete ha scelto la domenica come consueto giorno di messa in onda, destinando la serie alla prime serata. Tuttavia numerosi eventi hanno spesso causato lo spostamento della messa in onda, generando rabbia nei telespettatori.

Domenica 13 luglio sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata, ed i fan erano già in trepidante attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto nel corso delle serata. Tuttavia i vertici della quinta rete hanno optato ancora una volta per un cambio di programmazione. La prima serata del 13 luglio sarà destinata alla fine dei Mondiali per Club. Una scelta che ha scatenato l’indignazione dei fan della serie.

Quando andrà in onda l’ottava puntata di La notte nel cuore

I telespettatori si chiedono quando potranno vedere in onda su Canale 5 l’ottava puntata di La notte nel cuore. I fan possono rassicurarsi, poiché la serie non è stata certo sospesa. A quanto pare la messa in onda solo per questa settimana slitta a martedì 15 luglio.

Anticipazioni puntata 15 luglio

La puntata che sarà trasmessa il 15 luglio riserverà non pochi colpi di scena. Samru vorrebbe avvicinarsi sempre di più ai suoi figli e soffrirà molto per la situazione in cui si trova. La donna, sentendosi molto sotto pressione, avrà un malore e sarà subito trasferita in ospedale. Dai primi esami la sua salute risulterà compromessa, tanto da richiedere un ricovero in terapia intensiva. Nuh e Melek, nonostante le incomprensioni iniziali, decideranno di recarsi in ospedale per stare accanto alla loro madre

Al contempo Cihan penserà di divorziare da Sevilay, essendo innamorato di Melek. Il giovane comunicherà la sua decisione al padre, il quale non sembrerà appoggiare la scelta del figlio.

Hikmet, invece, nutrirà dei sospetti sul passato di sua cognata, tanto da decidere di partire per Aksu. Proprio qui apprenderà che i gemelli sono in realtà i figli di Samru.