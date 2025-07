La notte nel cuore, puntata 3 agosto: Melek è incinta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 3 agosto andrà in onda una nuova puntata della serie turca “La notte nel cuore”. Le vicende della famiglia Sansalan hanno conquistato l’attenzione del pubblico. La serie, infatti, sta riscontrando un notevole successo in termini di ascolti. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda domenica prossima svelano interessanti colpi di scena. Melek apprenderà una notizia che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Sevilay, invece, scoprirà un dettaglio riguardo il suo passato.

Anticipazioni “La notte nel cuore” domenica 3 agosto: Melek si allontana da Cihan

La puntata darà molto spazio alle vicende sentimentali di Melek. La ragazza deciderà di allontanarsi da Cihan, essendo quest’ultimo ancora sposato con Sevilay. Tuttavia comprenderà ben presto di provare per lui ancora dei profondi sentimenti. Nonostante l’allontanamento, però, Melek scoprirà di essere legata a Cihan più di quanto possa immaginare. La gemella di Nuh, infatti, apprenderà di essere incinta.

Melek intenzionata ad abortire

La notizia della gravidanza sconvolgerà la vita di Melek. La ragazza nutrirà dei dubbi riguardo al suo futuro, in primis perchè non ha più una relazione con il padre del bambino. Un dettaglio non trascurabile che la spingerà a valutare una decisione piuttosto drastica. La figlia di Sumru prenderà in considerazione l’idea di abortire, non potendo contare sul sostegno di un compagno.

La figlia di Sumru destiste dall’idea di abortire

Melek si recherà in ospedale con l’intento di interrompere la gravidanza. La ragazza sembrerà convinta del passo che sta per compiere. Tuttavia nel momento in cui si sottoporrà ad un’ecografia di controllo finirà per cambiare idea.

Sevilay scopre di essere stata adottata

Le anticipazioni della puntata di domenica svelano novità anche per il personaggio di Sevilay. La ragazza verrà a sapere che Hikmet non è la sua vera madre. A rivelarle la verità sulle sue origini sarà la madre di Sumru, per vendicarsi della perfida cognata di sua figlia. Sevilay, infatti, non prenderà bene la notizia, scagliando la sua rabbia sulla donna che l’ha cresciuta.