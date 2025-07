La notte nel cuore, anticipazioni tuche: Melek spara a Cihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue la messa in onda su Canale 5 della serie televisiva “La notte nel cuore”. Trattandosi di una dizi già trasmessa in Turchia, ci sono alcune anticipazioni turche che rivelano in anteprima cosa accadrà. Gli spoiler anticipano interessanti colpi di scena che attireranno ulteriormente l’attenzione del pubblico.

Nel corso delle prossime puntate il rapporto fra Melek e Cihan si incrinerà. La scoperta che in realtà i gemelli sono figli di Sumru, spingerà il figlio maggiore di Samet a mettere in discussione i suoi sentimenti.

Cihan aggredisce Nuh

La rivelazione di Hikmet riguardo il rapporto che intercorre fra Sumru e i gemelli romperà l’equilibrio della famiglia Sansalan. Samet si sentirà tradito dalla moglie, tanto da decidere di cacciarla di casa. I gemelli decideranno di lasciare la villa e questo avrà delle conseguenze negative anche sui loro rapporti con Cihan e Sevilay.

Stando alle anticipazioni sarà il legame fra Cihan e Melek a subire maggiori cambiamenti. Il figlio maggiore di Sansalan non accetterà le bugie della donna che ama. La coppia, infatti, interromperà ogni forma di contatto. A complicare il tutto ci sarà un’aggressione ai danni di Nuh. Il ragazzo sarà colpito, riportando ferite molto gravi. La sorella si convincerà che dietro a questa vicenda ci sia Cihan.

Melek affronta Cihan

Melek sembrerà non avere dubbi riguardo al responsabile dell’aggressione ai danni di suo fratello. La ragazza resterà profondamente delusa dal comportamento del giovane, tanto da decidere di affrontarlo. Cihan, almeno inizialmente, negherà di aver colpito Nuh, fino a ridurlo in fin di vita.

Melek colpisce Cihan

Il confronto fra i due avrà dei risvolti tragici e inaspettati. La giovane non riuscirà a trattenere la rabbia, tanto da arrivare a colpire a fuoco Cihan. Melek estrarrà dal sua cappotto una pistola, puntandola contro l’uomo che ama. Inizialmente sembrerà solo voler provocare, salvo poi premere il grilletto.

Dopo il colpo a fuoco, il figlio di Samet si accascerà al suolo esamine. Le anticipazioni non rivelano maggiori dettagli riguardo al destino del giovane. Tuttavia Melek dovrà fare i conti con le conseguenze del suo gesto.