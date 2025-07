La notte nel cuore, puntata 20/7: Sumru e sua madre vengono cacciate dalla villa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con La notte nel cuore, la nuova serie televisiva di Canale 5. In onda ogni domenica sulla quinta rete, la dizi turca sta conquistando il cuore del pubblico. Intrighi familiari e storie di vendette suscitano grande interesse nei telespettatori. Domenica 20 luglio andrà in onda una nuova puntata che, stando alle anticipazioni, si preannuncia non priva di colpi di scena.

La notte nel cuore, puntata 20 luglio: la rivelazione di Sumru

Nel corso della puntata si assisterà ad una serie di colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Hikmet continuerà a infastidire sua cognata, con lo scopo di rovinare la sua reputazione e la sua posizione sociale. Inizialmente Samet difenderà sua moglie, intimando alla sorella di non indagare sul conto di Sumru. Tuttavia sarà proprio quest’ultima a rivelare la verità riguardo le vicende del suo passato.

Sumru dichiara di essere la madre di Nuh e Melek

In seguito alle continue vessazioni della cognata, Sumru deciderà di dichiarare di essere la madre dei gemelli. La donna rivelerà pubblicamente, dinanzi a tutta la famiglia Sansalan che Nuh e Melek sono i suoi figli. Inoltre aggiungerà che sono frutto di una violenza sessuale subita dal suo ex marito. I ragazzi, però, non crederanno alla versione della madre, abbandonando la villa.

Samet si infuria con sua moglie

La puntata della serie turca che andrà in onda domenica 20 luglio proseguirà con ulteriori colpi di scena. Samet rimarrà scosso dalle rivelazioni della moglie. L’uomo si infurierà con lei, intimandole di lasciare la villa il prima possibile. Sumru e sua madre saranno cacciate di casa e abbandonate nel bosco dagli uomini di Sansalan. Le due donne trascorreranno una notte di terrore, temendo di essere assalite dai lupi. Al contempo Nuh e Melek torneranno nella pensione in cui alloggiavano prima del loro arrivo in villa.

I gemelli vengono rapiti da Samet e i suoi figli

Samet scaglierà la sua rabbia non solo sulla moglie, ma anche su Nuh e Melek. Sansalan ordinerà ai suoi uomini di rapirli e condurli in una scuderia. I ragazzi verranno rinchiusi separatamente in una stanza differente, e sottoposti ad un interrogatorio. Samet, Cihan e Esat saranno convinti che dietro la loro apparizione possa esserci qualcuno. Pertanto li legheranno ad una sedia per convincerli a confessare.