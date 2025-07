La notte nel cuore, puntata 15 luglio: Hikmet scopre che Nuh e Melek sono figli della cognata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martedì 15 luglio andrà in onda una nuova puntata della serie turca “La notte nel cuore”. Dopo lo stop di domenica 13 per la messa in onda della finale dei Mondiali per Club, l’ottava puntata sarà trasmessa eccezionalmente di martedì.

Le anticipazioni rivelano interessanti colpi di scena che manterranno alta l’attenzione del pubblico. La puntata sarà incentrata su un drammatico malore e su una scoperta che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Il malore di Sumru

La puntata del 15 luglio si aprirà con una cena organizzata dai Sansalan. Nel corso della serata ci assisterà all’arrivo di Esat, intenzionato a parlare con Nuh. Sumru si sentirà in ansia e sotto pressione, tanto da avere un malore. I presenti noteranno subito che la donna non sta bene e decideranno di trasportarla d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni di salute appariranno gravi e verrà ricoverata in terapia intensiva. I gemelli vivranno momenti di apprensione, temendo per la salute della madre. Nuh e Melek si precipiteranno in ospedale per stare accanto alla donna.

Hikmet indaga sul passato di Sumru

Nel frattempo Hikmet nutrirà sempre più sospetti sul rapporto che intercorre fra sua cognata e i gemelli. Pertanto deciderà di recarsi ad Aksu per indagare sul passato di Sumru. Durante il viaggio la donna scoprirà che Melek e Nuh sono in realtà figli illegittimi della moglie di suo fratello. Tornata a casa, Hikmet metterà in atto un piano per smascherare la cognata.

Cihan vuole divorziare da Sevilay

Il matrimonio fra Cihan e Sevilay risulterà solo di facciata, tanto da spingere il primogenito di Samet a divorziare. Il giovane comunicherà al padre la sua intenzione di chiudere frettolosamente il suo matrimonio con la cugina. Samet, tuttavia, da buon uomo d’affari non approverà la decisione del figlio. Cihan, inoltre, vorrebbe assumere Melek come sua assistente personale e questo scatenerà ancora più tensione fra padre e figlio.