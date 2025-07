La notte nel cuore anticipazioni puntata 15 luglio: Hikmet scopre la verità su Nuh e Melek

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore tornerà martedì 15 luglio con una nuova puntata ricca di colpi di scena sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Tahsin verrà invitato a cena dai Sansalan. Una serata che verrà movimentata da un litigio furioso di Esat che pretenderà d’incontrare Nuh. L’uomo chiederà al ragazzo per quale motivo l’ha abbandonato nel nulla, pretendendo che sveli la sua vera identità. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh chiederà a Sumru di chiarire lei la questione. Ma ecco, che la donna verrà ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita alla testa. Nuh e Melek andranno a trovare la madre in ospedale dove verrà ricoverata in terapia intensiva. Intanto Hikmet sempre più sospettosa si recherà ad Aksu per scoprire l’identità dei due gemelli.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 15 luglio: Hikmet scopre che Nuh e Melek sono i figli di Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in onda il 15 luglio su Canale 5 raccontano che Hikmet scoprirà che Nuh e Melek sono i figli illegittimi di Sumru. Nel frattempo, i gemelli si augureranno che la madre li riconosca ufficialmente. Intanto Cihan informerà suo padre di aver deciso di divorziare da Sevilay. Samet a questo punto proporrà a Tahsin di avviare una società per risolvere i problemi finanziari. Nuh, nel frattempo, cercherà di avvicinarsi a Sevilay se non venisse respinto in malo modo. Esat pieno di rancore organizzerà una spedizione punitiva contro Nuh, il quale giurerà di vendicarsi. Infine Hikmet appena tornata dal viaggio deciderà di mettere Sumru sotto pressione davanti a Samet.