La notte nel cuore chiude su Canale 5: ecco quale serie tv turca prenderà il suo posto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv turche più amate del pubblico italiano. Le vicende ambientate in Cappadocia stanno registrando ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Sono quasi 2 milioni di telespettatori che ogni martedì e domenica sera seguono le vicende di Nuh e Melek. Una serie tv che però ha una durata limitata. La notte nel cuore continuerà la sua messa in onda fino ai primi mesi del 2026 quando poi cederà il posto ad un’altra produzione made in Turchia. Mediaset avrebbe già scelto la dizi turca che sostituirà Nuh e Melek. Secondo quanto riportato dal portale ComingSoon.it, il pubblico assisterà all’arrivo di The Nightfall, un prodotto appena acquistato dalle reti Mediaset.

The Nightfall pronta a prendere il posto de La notte nel cuore nel 2026

The Nightfall potrebbe prendere il posto de La notte nel cuore, che chiuderà i battenti nei primi mesi del 2026 salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Ma di cosa parla la nuova serie tv made in Turchia? The Nightfall racconta la storia di un uomo di legge che tornerà nella sua città natale per vendicare la morte di suo padre. In questo frangente, l’uomo s’innamorerà perdutamente della figlia che ha posto fine alla vita del suo genitore. La serie tv è pronta a sorprendere il pubblico italiano con una trama ricca di colpi di scena, momenti ad alta tensione ed una storia d’amore proibita.