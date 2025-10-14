La notte nel cuore anticipazioni puntata 19 ottobre: qualcuno avvelena Tahsin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nella nuova puntata de La notte nel cuore che i telespettatori assisteranno domenica 19 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hikmet avrà un incontro segreto con Nihal, l’ex moglie del proprietario del negozio di tappeti. La donna le farà credere che Sumru potrebbe aver ucciso Gurcan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nihal non esiterà ad avvisare la polizia dopo tale scoperta. La vedova di Gurcan inoltre rilascerà un’intervista ai giornalisti, diffamando Sumru. Nel frattempo, Nuh apparirà sempre più fuori controllo dopo l’attentato subito da Tahsin. L’uomo armato di pistola dichiarerà guerra a Cihan e la sua famiglia.

La notte nel cuore anticipazioni domenica 19 ottobre: Serhat prova ad uccidere Tahsin con un té avvelenato

Nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 19 ottobre in prima visione su Canale 5, Nuh avrà un litigio con Nazim, che lo colpirà selvaggiamente poiché geloso di Sevilay. Nel frattempo, Cihan apprenderà che suo padre Samet aveva assunto un sicario per uccidere Tahsin. Il pubblico a questo punto scoprirà che un altro killer ha tentato di sbarazzarsi dell’uomo, che si risveglierà dal coma. Tahsin farà ritorno a casa, dove avviserà i suoi uomini di non agire finché non si accerterà che Samet è il mandante. Serhat proverà ad uccidere Tahsin con un tè avvelenato se una volta rimasto solo non scoppiasse a piangere, pentitosi del gesto.