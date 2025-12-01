La notte nel cuore cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua ad essere una delle serie tv più viste dal pubblico italiano. Anche ieri 30 novembre le vicende ambientate in Cappadocia hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà al pubblico. In particolare, l’appuntamento de La notte nel cuore in programma domenica 7 dicembre non andrà in onda. Mediaset ha deciso di trasmettere al posto della serie tv la nuova edizione di Chi vuol essere milionario?. Il quiz show condotto da Gerry Scotti occuperà la fascia domenicale per quattro prime serate.

La notte nel cuore cede il posto a Chi vuol essere milionario?

La notte nel cuore cederà il posto della domenica al ritorno di Chi vuol essere milionario, lo storico game show condotto da Gerry Scotti che tornerà con una nuova edizione. Per il conduttore è un periodo davvero d’oro. L’uomo sta totalizzando ascolti record grazie a La ruota della fortuna, che è stata confermata su Canale 5 fino al 2026. Un grande successo che ha spinto i piani alti di Cologno Monzese a riproporre la trasmissione anche nella prima serata del giovedì per fronteggiare la nuova stagione di Un professore, la nota fiction di Rai 1.