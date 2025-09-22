La Ruota della Fortuna: Barbara “vola” alle Maldive

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara di Benevento è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna. Alla chiusura della serata, la concorrente ristoratrice ha totalizzato 26.500 euro, un bottino che le arriva sommando i 25.500 euro conquistati nel corso della gara e i 1.000 euro portati a casa nel gioco finale. Barbara si è distinta fin dall’inizio della puntata, superando la prima manche e accumulando messe di euro lungo le varie prove: da “Fabri Fibra e TrediciPietro” al round CruciRuota, passando per la manche Mistero e la Triplete a tema Rinvincite, dove ha accumulato progressivamente vantaggi significativi.

Barbara ha vinto il montepremi finale?

La sfida per il montepremi è stata serrata: nella sequenza finale dedicata al tema “Fiori”, Barbara non è riuscita a indovinare la prima frase, ma ha centrato la seconda, capitalizzando 1.000 euro. Ha poi commesso un errore sulla terza definizione, perdendo 15.000 euro, ma comunque ha chiuso al top grazie ai 25.5k guadagnati durante la gara.

Oltre al denaro, Barbara si è aggiudicata anche una vacanza alle Maldive, un premio che ha conquistato nonostante la piccola perdita nell’ultima fase. La famiglia di Barbara, presente in studio, esulta per questa vittoria, che segna l’inizio del suo nuovo ruolo al vertice del programma.