GF VIP, Piera Meloni sempre più presa da Roncaccia: “Mi sono proprio sbagliata”

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Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a evolversi. La gieffina nelle scorse ore ha ammesso di essere rimasta sorpresa da un avvicinamento che, inizialmente, pensava di poter gestire senza difficoltà.

Parlando con Giulia Provvedi, Piera ha rivelato di essere stata attratta da Alessandro già prima di entrare nel reality. A conquistarla, però, non è stato soltanto l’aspetto fisico: l’intelligenza e la cultura hanno avuto un ruolo chiave. «Mi sono proprio sbagliata», riconosce, ripensando alle convinzioni con cui aveva iniziato questa esperienza.

Anche Marina La Rosa apprezza il modo in cui Piera sta vivendo questa conoscenza, mentre Giulia sottolinea le qualità di Roncaccia, arrivando a domandarsi se abbia davvero dei difetti.

A rendere tutto più delicato è il televoto di venerdì. Piera preferisce non fare previsioni sul futuro del rapporto, ma ammette che separarsi proprio adesso sarebbe un peccato. L’attuale edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo, Ilary Blasi nel corso della prossima puntata tornerà a collegarsi con la Casa e avrà modo di scambiare due chiacchiere anche con Piera e Roncaccia che giorno dopo giorno sembrano aver instaurato un’intesa speciale.