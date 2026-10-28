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“La Piazza che Unisce” torna il 7 novembre: una città insieme per sostenere Manfredonia Autismo APS

Dopo il rinvio per le avverse previsioni meteo, l’iniziativa di raccolta fondi torna in Piazza del Popolo. Una giornata di solidarietà, partecipazione e sensibilizzazione per sostenere il progetto della nuova sede di un’associazione che riunisce circa 60 famiglie.

Manfredonia, 28 Ottobre 2026 – Una nuova data, ma soprattutto un obiettivo che resta immutato: coinvolgere la comunità in un progetto concreto di solidarietà.

Sabato 7 novembre 2026 torna “La Piazza che Unisce”, l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno di Manfredonia Autismo APS, inizialmente prevista per il 24 ottobre e rinviata a causa delle avverse previsioni meteorologiche.

L’evento nasce dalla volontà di un’associazione che riunisce circa 60 famiglie che vivono quotidianamente l’autismo e che, attraverso il proprio impegno, lavora per creare nuove opportunità di accoglienza, socializzazione, crescita e autonomia per le persone nello spettro autistico.

Una raccolta fondi aperta a tutta la cittadinanza

“La Piazza che Unisce” è prima di tutto un evento di raccolta fondi. Una festa aperta alla cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e alle realtà del territorio, chiamate a partecipare per sostenere un obiettivo comune: contribuire al completamento e all’allestimento della nuova sede di Manfredonia Autismo APS.

La scelta di organizzare una serata di animazione, musica e convivialità nasce proprio dal desiderio di coinvolgere il maggior numero possibile di persone in un gesto concreto di solidarietà.

La festa è lo strumento, la raccolta fondi è la finalità.

Il progetto che si intende sostenere riguarda la realizzazione di spazi dedicati alle attività educative, alla socializzazione, allo sviluppo delle autonomie e alle esperienze sensoriali, per offrire alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie un punto di riferimento stabile sul territorio.

È un invito alla solidarietà e alla partecipazione, un’occasione per riconoscere il valore di un progetto che nasce dall’esperienza diretta di famiglie che vivono quotidianamente l’autismo, ne conoscono le sfide e lavorano insieme per costruire nuove opportunità di crescita, autonomia e inclusione.

Inclusione significa anche riconoscere esigenze differenti

Accanto alla raccolta fondi, l’iniziativa vuole offrire occasioni di incontro, ascolto e sensibilizzazione, nel rispetto delle diverse esigenze delle persone.

Il programma comprende un laboratorio educativo-espressivo, pensato con particolare attenzione anche ai ragazzi più sensibili agli stimoli ambientali, da svolgersi in uno spazio adeguato alle loro necessità.

È previsto inoltre “La Piazza che si confronta – Vivere l’autismo nella quotidianità”, un momento di dialogo tra famiglie, rappresentanti delle istituzioni, scuola e professionisti.

Non un convegno scientifico, ma un confronto aperto e accessibile, nel quale condividere esperienze, ascoltare testimonianze e riflettere sulle sfide che le persone nello spettro autistico e le loro famiglie affrontano ogni giorno.

La presenza di attività differenti risponde dunque alla volontà di valorizzare sia la dimensione della partecipazione collettiva sia quella dell’ascolto e dell’attenzione ai bisogni individuali.

Un progetto che guarda al futuro

La nuova sede di Manfredonia Autismo APS rappresenta un investimento concreto nel futuro dell’associazione e delle famiglie che ne fanno parte.

Il progetto prevede ambienti destinati all’accoglienza, alle attività educative e laboratoriali e alla realizzazione di un’aula sensoriale e multimediale immersiva, con l’obiettivo di ampliare le opportunità offerte sul territorio.

Grazie al sostegno di aziende benefattrici, sono già stati realizzati importanti interventi strutturali. Restano da completare le finiture e il progressivo allestimento degli ambienti.

Per questo motivo, la raccolta fondi rappresenta un passaggio importante verso la piena realizzazione del progetto.

Durante l’evento sarà possibile contribuire attraverso l’acquisto di prodotti food & beverage, le donazioni libere e, per chi lo desidera, attraverso un bonifico direttamente all’associazione.

Intestatario: Manfredonia Autismo APS

IBAN: IT64T0306909606100000407569

Causale: Donazione per la sede associativa

Il 7 novembre, una piazza per tutta la comunità

Il programma della nuova giornata prevede momenti di animazione, intrattenimento musicale, attività educative e occasioni di confronto, accompagnati da postazioni gastronomiche attraverso le quali sostenere la raccolta fondi.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

17:30–19:00 | Laboratorio educativo-espressivo “Ogni segno conta”

19:00 | Talk “La Piazza che si confronta – Vivere l’autismo nella quotidianità”

20:00 | Laboratorio musicale “Il ritmo è dentro di noi”

20:00–24:00 | DJ set con Pasquale D’Agostino e Marco Pazienza

Dalle 19:30 | Festa e Food & Beverage

“La Piazza che Unisce” vuole essere soprattutto un’occasione per ricordare che la solidarietà non si esaurisce in una singola iniziativa, ma si costruisce attraverso la partecipazione e la responsabilità condivisa.

Il 7 novembre Manfredonia è invitata a ritrovarsi in piazza, non soltanto per trascorrere qualche ora insieme, ma per contribuire alla realizzazione di un progetto che potrà continuare a generare valore per le persone e per l’intera comunità.

Una città in festa. Una raccolta fondi. Un progetto da realizzare insieme.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Evento: La Piazza che Unisce – Raccolta fondi per Manfredonia Autismo APS

Nuova data: sabato 7 novembre 2026

Luogo: Piazza del Popolo, Manfredonia

Inizio attività: ore 17:30; festa e Food & Beverage dalle 19:30

Attività: animazione, intrattenimento musicale, laboratorio educativo-espressivo, talk e food & beverage

Finalità: sostegno al completamento e all’allestimento della nuova sede di Manfredonia AUTISMO APS

Referente: Rosanna Olivieri – Presidente e fondatrice di Manfredonia Autismo APS

Telefono: +39 328 134 9128

Email: manfredonia.autismo@gmail.com