La forza di una donna cambia di programmazione: nuovo orario per la serie tv di Canale 5

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Approdata ad inizio giugno, le vicende di Bahar hanno collezionato ascolti record facendo registrare oltre 2 milioni di share con punte superiori al 20%. Nonostante il grande successo riscontrato su Canale 5, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà al pubblico. In particolare, La forza di una donna cambierà orario a partire da lunedì 30 giugno a causa della sospensione di Tradimento. Per questo motivo, la partenza delle vicende di Bahar Cesmeli andranno in onda a partire dalle ore 15:10 per permettere l’emissione di Forbidden Fruit, nuova serie tv che prenderà il posto lasciato vacante dalle vicende di Guzide.

La forza di una donna nuove puntate: Bahar sempre più provata

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere dal 30 giugno in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Bahar apparirà sempre più provata, tanto da accusare degli svenimenti che non le permetteranno di partecipare ad una vendita di beneficenza a scuola. Nisan a questo punto chiederà ad Arif di fingere di essere suo padre per quel pomeriggio. Un gesto che scatenerà le gelosie di Bersan. Nel contempo, Sirin avrà paura che suo padre Enver scopra la verità in merito alla sua storia extraconiugale con Sarp dopo aver trovato il cellulare. Infine Doruk farà perdere le proprie tracce quando deciderà di rintracciare un cane smarrito dopo aver letto un volantino.