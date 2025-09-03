La notte nel cuore, anticipazioni 7 settembre: Nuh assumerà il comando dell’hotel dei Sansalan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“La notte nel cuore” è uno dei titoli su cui la Mediaset ha voluto puntare nel corso della stagione estiva. La serie turca con protagonisti Nuh e Melek ha conquistato l’attenzione del pubblico. Una trama avvincente, fatta di intrighi e vendette, si è rivelata piuttosto interessante. Gli ascolti, infatti, risultano piuttosto alti, tanto da spingere la quinta rete a continuare la messa in onda anche in vista della stagione autunnale.

Domenica 7 settembre andrà in onda una nuova puntata che, stando alle prime anticipazioni trapelate, sarà ricca di colpi di scena.

Tashin continua a tramare contro i Sansalan

“La notte nel cuore” vede come protagonisti i gemelli Nuh e Melek, ma si concentra anche sulle vicende dell’intera famiglia Sansalan. Nel corso della puntata che andrà in onda domenica 7 settembre, Cihan avrà modo di recuperare le forze e tornare alla sua vita di sempre. Il ragazzo, tuttavia, resterà profondamente scosso da quello che gli è accaduto, soprattutto perché a sparargli è stata Melek.

Al contempo la famiglia Sansalan continuerà a navigare in cattive acque. La situazione finanziaria non accennerà a migliorare, tanto da destare non poche preoccupazioni in Samet. Quest’ultimo si vedrà costretto a chiedere aiuto a Tashin, nonostante i rapporti non siano dei migliori.

Tashin affida a Nuh la gestione dell’hotel

Dunque Tashin accorrerà in aiuto della famiglia Sansalan. Tuttavia non perderà l’occasione di tramare contro i suoi nemici. Semet e Hikmet, infatti, non godono certo della sua stima. Tashin, dunque, accetterà di aiutare i Sansalan con lo scopo di lederli ulteriormente. L’uomo affiderà la gestione dell’hotel a Nuh con lo scopo di destare rabbia e indignazione. Il fratello di Melek assumerà il comanda della struttura alberghiera, estromettendo dalla gestione Samet, Cihan ed Esat.